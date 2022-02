Beijing Memperingatkan Washington tentang Konfrontasi Besar-besaran

IslamTimes - Beijing memperingatkan pada hari Selasa (22/2) bahwa upaya AS untuk menahan China menggunakan Taiwan adalah sebuah kesalahan.

“Beberapa pejabat AS menganjurkan persaingan sengit jangka panjang dengan China yang kemungkinan akan meningkat menjadi konfrontasi skala penuh antara China dan AS”, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken selama pembicaraan telepon.Dia juga mencatat bahwa upaya untuk memasukkan Taiwan ke dalam rencana Indo-Pasifik mengirimkan semua “sinyal yang salah” tentang “mengurangi perkembangan China”.Pernyataan dari Beijing muncul di tengah perselisihan mengenai Taiwan, ketika AS mengumumkan kesepakatan senilai $100 juta untuk pasokan senjata ke Taipei untuk melayani sistem pertahanan udara Patriot.Taiwan telah diperintah secara independen dari China daratan sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 1949. Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayah China, sementara Taiwan menyatakan bahwa itu adalah negara otonom dengan hubungan politik dan ekonomi dengan beberapa negara lain.Sementara AS tidak mengakui pemerintah di Taipei, hubungan Washington dengan Taiwan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir: pejabat tinggi Amerika sebelumnya mengunjungi pulau itu dan beberapa laporan menunjukkan bahwa pasukan AS sedang melatih militer Taiwan. [IT/r]