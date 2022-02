Vaksin Barekat Buatan Iran Lewat Proses Persetujuan WHO

IslamTimes - COV-Iran Barekat yang diproduksi Iran sebagai satu-satunya vaksin anti-coronavirus di Timur Tengah sedang melalui proses persetujuan Organisasi Kesehatan Dunia untuk bergabung dengan klub vaksin yang disetujui.

Baru-baru ini, daftar status tinjauan vaksin diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia di mana COVIran Barekat dapat dilihat.Menurut daftar WHO, vaksin Barakat telah melewati satu tahap dalam proses persetujuan.Jika disetujui, Barakat akan menjadi satu-satunya vaksin anti virus corona di kawasan Timur Tengah yang telah mendapat persetujuan dari WHO.Sementara itu, itu adalah satu-satunya vaksin di kawasan yang telah diterima WHO untuk melalui proses persetujuannya.Barakat hanyalah salah satu dari beberapa vaksin anti-coronavirus yang diproduksi di Iran. COV-Iran Barekat dikembangkan di Iran oleh Shifa Pharmed Industrial Group.Seorang pejabat medis senior Iran mengatakan pada Juli bahwa negara itu akan menyerahkan dokumen tes yang dibuat pada vaksin virus corona buatannya, COV-Iran Barekat, kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Pendaftaran vaksin COVID-19 buatan Iran, COV-Iran Barekat, di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang berlangsung, kata Asqar Abdoli, anggota dewan Institut Pasteur Iran.Dia menambahkan bahwa Iran menyediakan dokumen yang diperlukan untuk dipresentasikan kepada WHO.Selain mempresentasikan dokumen, para ahli dari Iran harus membela dokumen secara langsung, kata Abdoli. [IT/r]