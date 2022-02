Trump Puji Pengakuan Putin atas Pemberontak Ukraina sebagai 'Jenius'

IslamTimes - Mantan presiden AS Donald Trump memuji langkah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakui daerah yang dikuasai pemberontak Ukraina sebagai "jenius" pada hari Selasa (22/2), muncul di acara radio bincang-bincang konservatif.

"Saya masuk kemarin dan ada layar televisi, dan saya berkata, 'Ini jenius,'" kata Trump, menambahkan bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi di bawah kepemimpinannya.Ini terjadi setelah Presiden AS Joe Biden dan sekutu AS mengumumkan sanksi terhadap Rusia. Moskow juga memerintahkan pasukan ke wilayah Luhansk dan Donetsk dalam kapasitas "penjaga perdamaian"."Putin menyatakan sebagian besar Ukraina merdeka," kata Trump. "Oh, itu luar biasa."“Saya mengenal Vladimir Putin dengan sangat baik, dan dia tidak akan pernah melakukan apa yang dia lakukan selama pemerintahan Trump sekarang, tidak mungkin!”Trump, yang tetap diam tentang krisis yang berkembang di Ukraina, mengatakan tanggapan Biden terhadap krisis Ukraina “ditangani dengan buruk.”"Sekarang sudah dimulai, harga minyak naik dan semakin tinggi, dan Putin tidak hanya mendapatkan apa yang selalu dia inginkan, tetapi mendapatkan, karena lonjakan minyak dan gas, semakin kaya," tambah Trump.Ukraina adalah titik fokus skandal Trump menjelang pemilihan 2020, dengan mantan presiden itu dituduh menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki Biden dan mengancam akan menahan bantuan militer.Ini mengarah pada yang pertama dari dua pemakzulan Trump. [IT/r]