Keputusan Biden tentang Dana Afghanistan $3,5 Miliar Dapat Memperparah Krisis Ekonomi dan Moneter

IslamTimes - Keputusan Presiden AS Joe Biden untuk mengalokasikan $3,5 miliar dana beku bank sentral Afghanistan kepada anggota keluarga korban 9/11 kemungkinan akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih dalam di Afghanistan dan menyebabkan depresiasi tajam mata uangnya, kata para advokat Afghanistan kepada Sputnik .

Aset mata uang asing milik bank sentral Afghanistan - yang dikenal sebagai Da Afghanistan Bank (DAB) - berada di bawah pengawasan karena pemerintah Afghanistan dibubarkan pada bulan Agustus dan Taliban segera mengklaim hak atas uang tersebut setelah pengambilalihan. Dari cadangan mata uang asing resmi DAB senilai $9,1 miliar, sekitar $7 miliar disimpan oleh lembaga keuangan AS di New York dan tidak dapat ditarik.Lebih dari enam bulan setelah pengambilalihan Taliban di Afghanistan, pemerintahan Biden mengumumkan keputusannya tentang bagaimana menangani dana DAB senilai $7 miliar.Namun, alih-alih menyusun rencana terperinci untuk memastikan warga Afghanistan biasa dapat memperoleh manfaat dari aset tersebut, pemerintahan Biden memutuskan untuk membagi $7 miliar dan mengalokasikan kembali setengah dari jumlah tersebut kepada anggota keluarga korban 9/11 di Amerika Serikat.Ketika orang-orang Afghanistan biasa mulai mengalami kesulitan ekonomi yang berkembang bahkan sebelum pengambilalihan Taliban, realokasi aset Afghanistan dapat memperdalam krisis negara itu dan memicu penurunan tajam dalam mata uangnya, para pendukung Afghanistan berpendapat.“Pertama-tama, realokasi dana dan membaginya menjadi dua bagian, seperti yang dikatakan akan dilakukan oleh pemerintahan Biden, akan mematahkan tulang punggung ekonomi Afghanistan. Ini secara praktis akan membuat [mata uang Afghanistan] menjadi tidak berharga. Afghanistan sudah menjadi negara miskin. , bahkan sebelum jatuhnya pemerintah. Ada harapan bahwa semacam ekonomi akan terbentuk dan orang-orang akan mencari nafkah. Tetapi dengan menghapus cadangan devisa, itu dapat menyebabkan jatuh bebasnya mata uang Afghanistan. Keputusan Presiden Biden untuk merealokasi dana akan sangat merugikan rakyat Afghanistan biasa. Hasilnya adalah Afghanistan yang bergantung pada bantuan asing di masa mendatang", Wahidullah Azizi, seorang aktivis Afghanistan yang telah bekerja untuk berbagai organisasi anti-korupsi sejak 2016, mengatakan kepada Sputnik.Gedung Putih merilis pernyataan yang menjelaskan keputusan untuk merealokasi aset kepada anggota keluarga korban 9/11 di Amerika Serikat.“Banyak korban terorisme AS, termasuk kerabat korban yang tewas dalam serangan teroris 11 September 2001, telah mengajukan tuntutan terhadap Taliban dan mengejar aset DAB di pengadilan federal. Karena beberapa penggugat saat ini memiliki perintah eksekusi terhadap aset DAB. , pengadilan perlu mengeluarkan keputusan lebih lanjut mengenai ruang lingkup surat perintah tersebut. Bahkan jika dana ditransfer untuk kepentingan rakyat Afghanistan, lebih dari $3,5 miliar aset DAB akan tetap berada di Amerika Serikat dan tunduk pada litigasi yang sedang berlangsung. oleh para korban terorisme AS. Penggugat akan memiliki kesempatan penuh untuk mengajukan tuntutan mereka di pengadilan", kata pernyataan itu.Tapi Azizi berpendapat bahwa Afghanistan tidak bertanggung jawab atas serangan 9/11."Yang paling penting, orang-orang Afghanistan tidak ada hubungannya dengan serangan 9/11 di tanah AS. Semua penyerang, perencana, dan pemodal mereka bukan orang Afghanistan. Keputusan untuk menyisihkan uang Afghanistan untuk mengkompensasi para korban 9 /11 kejam dan picik. Pertanyaan penting yang harus ditanyakan adalah siapa yang akan memberi kompensasi kepada para korban Afghanistan akibat 9/11?" dia berkata.Seorang anggota dewan bank sentral Afghanistan menekankan bahwa aset negara harus menjadi milik rakyat Afghanistan."Semua cadangan resmi asing ($9,1 miliar - $7,1 miliar di AS dan $2 miliar di Eropa) adalah milik rakyat Afghanistan. Presiden Biden dalam pernyataan publiknya juga telah menyatakan hal yang sama. Keputusan untuk melepaskan sebagian dari dana itu picik. , tidak masuk akal, dan akan terus menyakiti jutaan anak-anak Afghanistan, wanita dan keluarga yang menderita salah satu krisis ekonomi dan kemanusiaan terburuk di seluruh dunia," Shah Mehrabi, seorang profesor ekonomi di Montgomery College di Maryland yang telah menjadi anggota Dewan Bank Sentral Afghanistan sejak 2002, mengatakan kepada Sputnik.Setelah lebih dari 20 tahun kehadiran AS di Afghanistan, penarikan pasukan AS dan pengambilalihan berikutnya dari Taliban meninggalkan negara itu dalam keadaan putus asa dan kekacauan. Jutaan warga Afghanistan mencoba melarikan diri dari negara itu, sementara jutaan lainnya di negara itu membutuhkan bantuan kemanusiaan.Pada bulan Januari, PBB meluncurkan permohonan pendanaan lebih dari $5 miliar untuk mendukung respon kemanusiaan di Afghanistan.Menyusul pengambilalihan Taliban Agustus lalu, nilai tukar Afghani terhadap dolar AS melonjak dari di bawah 80 Afghani menjadi lebih dari 100 Afghani menjadi satu dolar AS.Mehrabi menyarankan bahwa cadangan devisa negara akan digunakan sebaik-baiknya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang Afghanistan.“Krisis saat ini di Afghanistan memerlukan tindakan mendesak berdasarkan proposal yang saya uraikan kembali pada bulan September. Bank Sentral Afghanistan (DAB) harus diberi akses terbatas, dipantau dan bersyarat ke cadangan devisa Afghanistan untuk melakukan fungsi inti stabilitas harga dan mengurangi volatilitas nilai tukar, lebih khusus $150 juta per bulan dari $7,1 miliar di NY [New York] untuk menstabilkan ekonomi," katanya.Anggota dewan bank sentral Afghanistan menjelaskan bagaimana warga Afghanistan biasa bisa mendapatkan keuntungan dari mata uang yang stabil."Penggunaan cadangan ini harus dilakukan hanya untuk tujuan pelelangan untuk mempertahankan nilai Afghan (mata uang Afghanistan vs USD dan mata uang lainnya, dan menjaga stabilitas harga.) Proses ini dapat dipantau dan diaudit secara independen dengan opsi untuk berakhir pada jika terjadi penyalahgunaan. Melalui proses ini, daya beli warga Afganistan akan meningkat dan memungkinkan masyarakat Afganistan untuk membeli bahan pangan pokok (minyak, gula, pangan dan komoditas lainnya)”, ujarnya.Azizi menambahkan bahwa pemerintahan Biden perlu membuat rencana yang lebih efisien ketika menangani $3,5 miliar yang telah dijanjikan kepada rakyat Afghanistan.“Ada banyak spekulasi tetapi sejujurnya sedikit saran tentang bagaimana menangani dana Afghanistan tanpa berakhir di tangan Taliban. Menghabiskan dana melalui LSM internasional dan badan-badan PBB terbukti tidak terlalu efektif di masa lalu. Banyak dari itu Dana itu akan digunakan untuk biaya administrasi dan sumber daya manusia. Usulan pemerintah Biden untuk membentuk semacam dana tidak rinci dan akan membutuhkan lebih banyak pengawasan dan transparansi", katanya.Sementara bantuan asing sebelumnya menawarkan bantuan kepada beberapa warga Afghanistan, menciptakan peluang kerja baru dan menawarkan pekerjaan baru yang layak kepada warga biasa Afghanistan akan menjadi solusi jangka panjang yang lebih baik untuk kesengsaraan ekonomi negara itu, kedua pakar menekankan. [IT/r]