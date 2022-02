Presiden Iran: Sanksi Tidak Lebih Efektif terhadap Negara Bebas

IslamTimes - Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi mengatakan pada hari Selasa (22/2) bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh kekuatan hegemonik terhadap negara-negara bebas tidak lebih efektif, dan menyerukan kerja sama di antara negara-negara pengekspor gas untuk mengalahkan embargo.

“Masyarakat internasional harus mencegah dan tidak mengakui tindakan sepihak dan pemaksaan apa pun, seperti sanksi kejam AS terhadap industri minyak dan gas negara-negara anggota forum itu,” kata Raisi, saat berpidato di KTT keenam Forum Negara Pengekspor Gas (GECF) di ibu kota Qatar, Doha.“Dengan negara-negara yang terbangun dan bebas di dunia saat ini, penggunaan sanksi untuk memaksakan kehendak dan tuntutan hegemonik suatu negara pada negara-negara merdeka tidak memiliki efek dan fungsi. Namun demikian, itu membahayakan kepentingan ekonomi negara-negara anggota GECF.”Raisi juga mencatat bahwa lingkungan interaktif antara negara-negara pengekspor gas dapat memastikan kepentingan individu masing-masing negara anggota dalam bentuk strategi kolektif berdasarkan kerjasama bersama.Sebagai salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia, Iran memiliki kapasitas yang sangat tinggi untuk produksi, transmisi, dan ekspor gas alam dan partisipasi yang lebih besar dalam memastikan keamanan pasokan energi global, tambahnya.“Meskipun sanksi AS kejam, sepihak, dan ilegal, Republik Islam telah mampu meningkatkan produksi gas alam dan melaksanakan proyek-proyek besar dan berharga di sektor minyak dan gas dengan mengandalkan kemampuan para ahli yang berdedikasi dan menggunakan perusahaan domestik dan pengetahuan teknis yang terlokalisasi.”Raisi memuji pencapaian Iran di berbagai sektor meskipun ada sanksi ilegal, dengan mengatakan kemajuan negara itu telah mendorong para pejabat AS untuk mengakui kegagalan “memalukan” dari kampanye tekanan maksimum mereka.“Terlepas dari kehendak musuh, Republik Islam telah membuat kemajuan signifikan di berbagai bidang, termasuk di bawah sanksi dan tekanan paling berat,” katanya pada pertemuan dengan sekelompok warga Iran yang tinggal di Qatar.“Hari ini, kemajuan itu telah mendorong otoritas AS untuk secara resmi mengakui bahwa kebijakan tekanan maksimum telah mengalami kekalahan memalukan dalam menghadapi perlawanan maksimum bangsa Iran.”Juga dalam sambutannya, Rayeesi mengundang diaspora Iran yang aktif di sektor ekonomi untuk membantu meningkatkan ekspor Iran ke kawasan.Doha memiliki keinginan serius untuk memperluas hubungan perdagangan dan ekonominya dengan Tehran, sehingga warga Iran yang tinggal di Qatar dapat memainkan peran yang efektif dalam hal ini, tambahnya.Rayeesi lebih lanjut menyatakan kepuasannya dengan langkah-langkah yang diambil di Iran untuk memfasilitasi kegiatan investasi dan ekonomi.Dia juga menekankan bahwa pemerintahnya telah menempatkan kapasitas yang tersedia untuk kerjasama dengan negara-negara tetangga di pusat kebijakan luar negeri Iran.Raisi dan delegasi pendampingnya tiba di Doha pada Senin pagi untuk bertemu dengan pejabat tinggi Qatar dan menghadiri Pertemuan Puncak ke-6 Forum Negara Pengekspor Gas (GECF) di Doha. [IT/r]