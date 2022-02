Yonhap: Korea Selatan Uji Tembak Pencegat Rudal 

IslamTimes - Rudal permukaan-ke-udara jarak jauh yang dikembangkan secara lokal dilaporkan dirancang untuk menjadi bagian dari “jaringan pertahanan berlapis”

Seoul menguji sistem pertahanan rudal baru yang telah dikembangkannya, yang mampu mencegat berbagai senjata udara, pada hari Rabu (23/2), kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan.Outlet tersebut menyatakan bahwa rudal permukaan-ke-udara jarak jauh (L-SAM) berhasil diluncurkan dari lokasi pengujian di Taean, 150 km (90 mil) barat daya ibukota Seoul. Kementerian Pertahanan belum mengomentari laporan tersebut.Menurut rencana yang dikutip oleh Yonhap, sistem ini bertujuan untuk menargetkan proyektil yang masuk di ketinggian sekitar 50-60 kilometer (30-37 mil). Seoul bermaksud agar sistem itu beroperasi pada tahun 2026, tetapi surat kabar itu melaporkan bahwa tanggal penerapannya dapat dimajukan.L-SAM adalah “sistem senjata lokal mutakhir,” menurut Badan Pengembangan Pertahanan Korea Selatan, dan dirancang untuk menjadi bagian dari “jaringan pertahanan berlapis.”Sistem, yang masih dalam pengembangan, akan digunakan bersama perangkat keras yang ada, termasuk rudal Patriot Advanced Capability-3 buatan AS dan proyektil jarak menengah Cheongung II KM-SAM yang diproduksi secara lokal.Korea Selatan juga menjadi tuan rumah baterai anti-rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) militer AS. Salah satu calon presiden negara itu telah berjanji untuk membeli baterai pencegat THAAD untuk ditempatkan lebih dekat ke Seoul.Seoul juga memiliki rencana untuk membuat sistem intersepsi artileri senilai $2,6 miliar, mirip dengan 'Iron Dome' Zionis Israel.Uji coba hari Rabu dilakukan sebulan setelah Korea Utara menguji sejumlah rekor hulu ledak yang semakin mampu. Proyektil yang ditembakkan termasuk rudal balistik jarak menengah Hwasong-12, yang diyakini mampu menyerang wilayah AS di Guam. [IT/r]