China mengatakan AS Tidak Memenuhi Syarat untuk Memberitahunya Bagaimana Menghormati Kedaulatan Negara

IslamTimes - Kementerian luar negeri China mengatakan Amerika Serikat tidak memenuhi syarat untuk memberi tahu negara Asia itu bagaimana menghormati kedaulatan negara dan integritas teritorial setelah Washington mengatakan Beijing memiliki kewajiban untuk mendesak Rusia mundur dan meredakan krisis Ukraina.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada hari Rabu (23/2) mengatakan China harus menggunakan "pengaruh yang cukup besar" dengan Rusia untuk mendesak Presiden Vladimir Putin untuk mundur dan mengurangi eskalasi krisis saat ini di Ukraina.Dia juga menuduh Moskow dan Beijing bekerja sama untuk menciptakan apa yang disebutnya tatanan dunia baru yang "sangat tidak liberal".Komentar Price datang hanya sehari sebelum Putin, dalam pidato yang disiarkan televisi kepada negaranya, memerintahkan “operasi militer khusus” di wilayah Donbass Ukraina yang memisahkan diri untuk “membela orang-orang yang selama delapan tahun menderita penganiayaan dan genosida oleh rezim Kyiv.”Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (24/2), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengecam pernyataan Price, mengatakan Washington tidak dalam posisi untuk menceramahi China tentang bagaimana menghormati kedaulatan negara dan integritas teritorial.“Saya khawatir pihak AS tidak memenuhi syarat untuk memberi tahu China bagaimana melakukan hal-hal seperti bagaimana menghormati kedaulatan nasional dan integritas teritorial suatu negara. Orang-orang China memiliki pemahaman dan perasaan yang sangat nyata dan mendalam tentang masalah kedaulatan nasional dan integritas teritorial,” katanya.Hua mengatakan China sendiri telah menjadi korban invasi kolonial dari “Delapan Kekuatan Sekutu dan kekuatan asing”, dan bahwa China memiliki ingatan yang sangat pahit tentang bagaimana negara itu dipermalukan dengan kedaulatannya yang dicabut dan bahwa sekitar 20 tahun yang lalu kedutaannya di bekas Yugoslavia dibombardir oleh pesawat-pesawat tempur NATO, yang menyebabkan kematian tiga wartawan China dan banyak lainnya terluka.“Sampai hari ini NATO masih berutang darah kepada rakyat China. Dan hari ini, China masih menghadapi ancaman nyata dari AS yang bersekutu dengan beberapa yang disebut sekutunya yang dengan sengaja mencampuri urusan dalam negeri China dan merusak kedaulatan dan keamanan China dalam masalah yang berkaitan dengan Xinjiang, Hong Kong, dan Taiwan,” kata Hua. [IT/r]