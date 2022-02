Badai Musim Dingin Mencengkeram Timur Laut AS dengan Salju Lebat

IslamTimes - Badai musim dingin yang intens akan membuang campuran salju lebat dan hujan beku di Timur Laut AS pada hari Jumat (25/2), menciptakan kondisi perjalanan yang berbahaya sambil mematikan listrik rumah dan tempat bisnis.

Sebuah wilayah yang mencapai dari Ohio utara sampai melintasi Pennsylvania dan ke negara bagian New York diperkirakan akan mendapatkan akumulasi es 1/4 inci (0,6 cm), sementara salju setinggi satu kaki (30 cm) diperkirakan di utara di New England sepanjang hari, kata National Weather Service.Layanan cuaca mengeluarkan peringatan badai es dan musim dingin, memperingatkan pengendara bahwa lapisan es tebal dan salju yang bertiup diperkirakan menumpuk di jalan sepanjang hari."Jauhi jalan sejauh mungkin. Jika Anda perlu bepergian, pelan-pelan dan jangan memadati jalan," kata Gubernur New York Kathy Hochul dalam tweet pada Jumat (25/2) pagi.Penumpukan es juga bisa menumbangkan pohon dan kabel listrik di seluruh wilayah, layanan cuaca memperingatkan. Pada Jumat pagi, hampir 20.000 rumah dan tempat bisnis di Ohio dan 16.000 lainnya di Pennsylvania tanpa listrik, menurut Poweroutage.us.Pejabat transportasi di Pennsylvania menempatkan pembatasan kecepatan dan kendaraan di beberapa jalan raya utama di seluruh negara bagian, mendesak pengendara untuk menghindari perjalanan jika memungkinkan. Negara bagian tersebut melaporkan lebih dari selusin kecelakaan dan insiden lalu lintas pada Jumat pagi.Di utara, warga New England bersiap menghadapi hujan salju lebat dengan kecepatan 1 hingga 2 inci per jam sepanjang hari, yang akan sangat mengurangi jarak pandang di jalan raya, membuat perjalanan menjadi sangat sulit atau tidak mungkin, kata dinas cuaca.Lebih dari 500 penerbangan masuk dan keluar dari Bandara Internasional Logan Boston dibatalkan pada Jumat pagi, sementara 180 lainnya dibatalkan dari dan ke Bandara Internasional Newark Liberty di New Jersey, salah satu dari tiga bandara utama yang melayani New York City, menurut Flightaware. com. [IT/r]