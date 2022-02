UE dan Inggris Membekukan Aset Putin dan Lavrov

Islam Times - Uni Eropa dan Inggris telah membekukan aset Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov sebagai bagian dari sanksi baru yang menghukum Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan status paria baru Moskow tetapi sebagian besar bersifat simbolis, karena tidak jelas aset apa yang sebenarnya dimiliki Putin dan Lavrov di Barat setelah bertahun-tahun meningkatkan sanksi terhadap Rusia, Axios melaporkan.Putin khususnya diyakini mengandalkan lingkaran dalam oligarki Rusia untuk menyimpan kekayaannya yang besar di luar negeri.Sanksi UE tidak akan mencakup pembatasan visa, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk membuka kemungkinan pembicaraan diplomatik di lokasi netral di Eropa."Biarkan saya menandai bahwa satu-satunya pemimpin di dunia yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa adalah Assad dari Suriah, Lukashenko dari Belarus dan sekarang Putin dari Rusia," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell hari Jumat seperti dilaporkan Axios.Setelah pasukan Rusia pindah ke Ukraina timur, Uni Eropa dengan cepat menjatuhkan paket awal sanksi pada Rabu terhadap banyak pembantu utama Putin dan propagandis Kremlin.Anggota Blok berjumlah 27 itu telah terlibat dalam diskusi intensif untuk meningkatkan tekanan setelah Rusia meluncurkan invasi skala penuh dan mendekati kesepakatan yang akan mencerminkan pembatasan AS pada bank-bank Rusia terbesar dan perusahaan milik negara lainnya.Inggris juga telah berkoordinasi dengan UE, AS, dan negara-negara G7 lainnya mengenai sanksi, tetapi telah dikritik karena gagal menindak oligarki Rusia yang memiliki properti di London.Terlepas dari permintaan mendesak dari pejabat Ukraina, UE sejauh ini belum setuju untuk memutuskan hubungan Rusia dari SWIFT — yang mirip dengan sistem saraf pusat untuk transaksi keuangan internasional.Jerman, Italia, dan Hongaria adalah di antara negara-negara Uni Eropa teratas yang menolak langkah ini, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai salah satu sanksi terberat di atas meja.Italia juga berhasil membuat pengecualian untuk barang-barang mewah dari paket sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, The Telegraph pertama kali melaporkan.[IT/AR]