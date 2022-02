AS dan UE Mengumumkan Akan Memberikan Sanksi kepada Putin atas Tindakan Militer Rusia di Ukraina

IslamTimes - Gedung Putih telah mengumumkan pemerintahan Biden akan memberikan sanksi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat tinggi pemerintah lainnya di Moskow sebagai tanggapan atas tindakan militer Rusia di Ukraina.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki membuat pengumuman pada hari Jumat (25/2) setelah Uni Eropa mengatakan pada hari sebelumnya bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi kepada Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov."Presiden Putin dan Menteri Luar Negeri Lavrov ada dalam daftar orang yang terkena sanksi bersama dengan sisa anggota Duma (parlemen Rusia) yang mendukung agresi ini," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borell kepada wartawan."Biarkan saya menandai bahwa satu-satunya pemimpin di dunia yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa adalah Assad dari Suriah, Lukashenko dari Belarus dan sekarang Putin dari Rusia," tambah diplomat tinggi Uni Eropa."Kami sekarang mendaftarkan Presiden Putin dan Menteri Luar Negeri Lavrov juga," kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock saat dia bergabung dengan rekan-rekan Uni Eropa untuk menyetujui sanksi baru."Mereka bertanggung jawab atas kematian orang-orang tak bersalah di Ukraina, dan karena menginjak-injak sistem internasional. Kami, sebagai orang Eropa, tidak menerima itu."Psaki Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden berbicara dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.“Pandangan kuat dan prinsip kuat presiden sejak awal konflik ini… adalah mengambil tindakan dalam langkah-langkah yang sejalan dengan mitra Eropa kami dan ini adalah buktinya,” kata Psaki.Biden pada hari Kamis (24/2) meluncurkan sanksi baru yang keras terhadap Rusia tetapi dia tidak mengatakan dia akan memberikan sanksi kepada Putin secara langsung.Memberi sanksi kepada pemimpin dunia secara langsung adalah langkah langka yang terjadi setelah Putin mengumumkan “operasi militer khusus” di wilayah Donbas Ukraina untuk “membela orang” yang menjadi sasaran “genosida” di sana terhadap pasukan pemerintah, menekankan bahwa Moskow “tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. .”Hubungan Rusia-Barat di 'point of no return'Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan hubungan antara Rusia dan Barat mendekati titik tidak bisa kembali, menurut media Rusia.Pengenaan sanksi terhadap Putin dan Lavrov mencerminkan "ketidakmampuan mutlak" Barat dalam hal kebijakan luar negeri, katanya."Masalahnya adalah kita telah mencapai garis di mana titik tidak bisa kembali dimulai," kata Zakharova.Pemerintahan Biden telah meluncurkan sanksi bertahap dalam beberapa hari terakhir sebagai tanggapan atas serangan terhadap Ukraina.Biden mengatakan sanksi itu dimaksudkan untuk memiliki dampak jangka panjang pada Rusia dan untuk meminimalkan dampak pada AS dan sekutunya.“Putin memilih perang ini. Dan sekarang dia dan negaranya akan menanggung konsekuensinya,” katanya, memaparkan serangkaian tindakan yang akan “membebankan biaya besar pada ekonomi Rusia, baik segera maupun seiring waktu.” [IT/r]