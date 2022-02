Jubir Iran: Kepatuhan pada Hukum Internasional dan Dialog adalah Kunci Akhiri Konflik Ukraina

Tank Rusia di Krimea (PressTV).

Islam Times - Juru bicara pemerintah Iran menyatakan keprihatinan atas ekspansi provokatif Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Timur, menekankan pentingnya tetap berkomitmen pada hukum internasional dan mengandalkan dialog serta diplomasi sebagai solusi utama untuk mengakhiri krisis yang sedang berlangsung di Ukraina.

"Kepatuhan pada hukum internasional dan hukum humaniter serta bersandar pada dialog dan diplomasi sangat penting untuk mengakhiri konflik [Ukraina]," kata Ali Bahadori Jahromi dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Jumat."Kekhawatiran keamanan tentang ekspansi NATO yang tumbuh dan provokatif ke arah timur dapat dimengerti oleh semua negara merdeka yang menentang hegemoni AS," tambahnya seperti dilaporkan Press TV.Dalam tweet lain pada hari sebelumnya, juru bicara pemerintah itu menolak perang sebagai solusi untuk konflik di Ukraina."Perang bukanlah solusi; ketergantungan pada AS tidak dapat membawa keamanan," katanya.Tweet-nya muncul setelah Presiden Iran Ebrahim Raeisi mengatakan kepada rekannya dari Rusia, Vladimir Putin, dalam panggilan telepon Kamis malam bahwa ekspansi NATO yang berkelanjutan mengancam stabilitas dan keamanan negara-negara merdeka.“Ekspansi NATO yang berkelanjutan merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan negara-negara merdeka di berbagai kawasan dunia,” kata presiden Iran.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian juga mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Kamis bahwa krisis yang berlangsung di Ukraina berasal dari tindakan provokatif oleh aliansi militer NATO yang dipimpin AS, tetapi menambahkan bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis tersebut.Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis pagi, Putin mengumumkan "operasi militer khusus" di wilayah Ukraina timur Donetsk dan Lugansk - yang diperintah oleh republik yang memproklamirkan diri - untuk "membela rakyat" di sana melawan pasukan Kiev.Konflik antara Rusia dan Ukraina berlanjut untuk hari kedua, dengan ledakan dilaporkan terjadi di Kiev ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyesal merasa "ditinggalkan sendiri" oleh Barat dan mengumumkan kesiapan untuk menyatakan netralitas.Konflik antara Rusia dan Ukraina berlanjut untuk hari kedua, dengan ledakan dilaporkan di Kiev ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyesali "ditinggalkan sendiri" oleh Barat dan mengumumkan kesiapan untuk menyatakan netralitas.Pasukan Rusia masuk jauh ke Ukraina saat pertempuran mematikan mencapai pinggiran Kiev.Ukraina saat ini bukan bagian dari NATO atau Uni Eropa, meskipun ingin bergabung dengan keduanya. Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya, setelah memperoleh kemerdekaan lepas pecahnya Uni Soviet, dengan imbalan jaminan keamanan dari negara-negara Eropa.Secara terpisah, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani pada hari Jumat menyatakan kebenciannya terhadap perang, menganggap Barat bertanggung jawab langsung atas perang dan krisis yang bertujuan untuk melawan strategi Barat.“Tidak ada yang lebih dibenci daripada perang, tetapi ketika Barat berusaha menyerang keamanan nasional bangsa-bangsa dengan berbagai cara, sebenarnya secara langsung bertanggung jawab atas perang dan krisis yang dibentuk untuk melawan strategi Barat,” Pejabat keamanan top Iran men-tweet.Pada tahun 2014, dua wilayah Ukraina Donetsk dan Lugansk diubah menjadi republik yang diproklamirkan sendiri oleh etnis Rusia, yang menyebabkan konflik berdarah antara pasukan pemerintah dan separatis bersenjata.[IT/AR]