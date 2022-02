Pejabat AS: Kemajuan Signifikan Dibuat pada Kesepakatan Nuklir Iran

IslamTimes - Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan para perunding telah membuat kemajuan yang signifikan mengenai kesepakatan nuklir Iran dan itu dalam posisi yang lebih baik, tetapi menambahkan beberapa masalah serius masih tetap ada.

Para negosiator membuat kemajuan yang signifikan dalam seminggu terakhir atau lebih pada kesepakatan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada wartawan; mengklaim, bagaimanapun, bahwa masalah yang sangat sulit tetap ada."Ada kemajuan yang signifikan selama satu atau dua minggu terakhir. Kami telah secara signifikan mempersempit area yang masih perlu diselesaikan. Jadi, dalam hal itu, ada kemajuan yang bergerak menuju kesepakatan potensial," kata pejabat itu hari Jumat (25/2)."Jadi kami berada dalam posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, penting untuk dicatat bahwa masalah yang sangat serius tetap ada."Sementara itu, Mohammad Eslami, kepala Organisasi Energi Atom Iran, mengatakan Republik Islam dapat melanjutkan produksi uranium yang sangat diperkaya "setiap saat" jika AS kembali menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan negara-negara besar.Eslami membuat pernyataan saat pembicaraan di Wina untuk membawa Washington kembali ke perjanjian 2015 yang ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump mencapai tahap kritis. [IT/r]