Houthi Yaman: AS dan Israel Menggunakan Beberapa Negara Arab sebagai Alat untuk Berkomplot Melawan Muslim

IslamTimes - Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman mengatakan Amerika Serikat dan Zionis Israel menggunakan negara-negara Arab regional tertentu sebagai alat untuk mengimplementasikan rencana mereka melawan dunia Muslim.

Abdul-Malik al-Houthi berbicara dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi dari ibukota Sana'a pada hari Minggu (27/2), saat berpidato di sebuah upacara yang diadakan untuk menandai peringatan kesyahidan Hussein Badreddin al-Houthi, yang dibunuh oleh pasukan yang setia kepada mantan diktator Ali Abdullah Saleh pada tahun 2004.Mengkritik negara-negara Arab tertentu karena kelambanan mereka terhadap plot yang dibuat terhadap dunia Muslim oleh AS dan sekutu regionalnya, Zionis Israel, kata pemimpin Ansarullah, AS dan rezim Zionis sebenarnya tidak menghormati rezim di Uni Emirat Arab (UEA). ), Bahrain dan Arab Saudi, yang telah mengambil langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Tel Aviv atau sedang mempertimbangkan rencana untuk melakukannya.“AS dan Zionis memandang negara-negara Arab regional hanya sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan plot mereka” terhadap dunia Muslim,” kata Houthi, mencela “beberapa negara Arab pengkhianat karena berkolaborasi dengan plot AS dan Zionis Israel.”Kepala Ansarullah kemudian menekankan bahwa Washington hanya mencintai dan mempercayai rezim Zionis Israel di wilayah tersebut dan pada akhirnya akan meninggalkan rezim lain.Houthi kemudian memperingatkan bahwa AS, musuh Zionis "berpura-pura menjadi teman orang" di wilayah kita melalui propaganda sementara pada saat yang sama mereka hanya berusaha mencuri sumber daya alam dan manusia dari negara-negara Muslim.“Musuh berusaha untuk mencegah perkembangan negara-negara Muslim dan membuat mereka sibuk dengan konflik,” lanjut pemimpin Ansarullah itu. “Zionis hanya memanfaatkan pengkhianat di wilayah kita, sementara mereka membenci orang-orang di wilayah kita.”[IT/r]