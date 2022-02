Ketua Parlemen: Iran Tidak Menjual N. Power ke Perdagangan Minyak

IslamTimes - Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf mengatakan bahwa negara itu tidak akan meninggalkan program nuklir damainya untuk menghilangkan hambatan dan sanksi terhadap ekspor minyaknya.

Tidak dapat diterima oleh Tehran untuk menyerahkan struktur nuklirnya untuk dapat menjual minyak, kata Qalibaf seperti dikutip oleh anggota parlemen senior Ahmad Alirezabeigi dalam sesi tertutup parlemen.Qalibaf mengatakan bahwa banyak masalah dan tantangan telah diselesaikan dalam pembicaraan di Wina untuk menghapus sanksi terhadap Iran, tetapi beberapa masih tetap ada, termasuk jaminan ekonomi, tambahnya.Alirezabeigi mengatakan bahwa pembicara percaya bahwa Iran harus menguntungkan secara ekonomi negosiasi di Wina dan dapat menjual minyak tanpa batas dan bahwa Bank Sentral Iran harus dapat memindahkan dana.Selain itu, menurut MP, Qalibaf telah menekankan bahwa investasi asing di Iran harus diizinkan.Alirezabeigi juga mengatakan bahwa pembicara Iran mengkritik Badan Energi Atom Internasional (IAEA) karena mengajukan pertanyaan baru setelah Iran menyelesaikan masalahnya dengan pengawas nuklir pada perjanjian perlindungan.Qalibaf mengatakan kasus-kasus ini harus ditutup dan harus ada jaminan penting untuk itu, kata Alirezabeigi.Dia mengatakan bahwa usaha harus dilaksanakan langkah demi langkah dan Republik Islam Iran bersikeras mempertahankan struktur nuklirnya, Qalibaf dikutip oleh legislator mengatakan.Bahwa Iran dapat menjual minyak tetapi kehilangan struktur nuklirnya tidak dapat diterima, kata anggota parlemen tersebut mengutip Qalibaf selama sesi tersebut.Upaya Iran dan Barat harus seimbang, di jalur yang rasional dan dikonfirmasi oleh badan-badan terkait, kata Qalibaf, menurut Alirezabeigi.Dia juga menegaskan bahwa tidak ada yang diselesaikan di Wina, kata legislator.Iran dan pihak-pihak yang tersisa dalam JCPOA -- Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan China -- memulai pembicaraan di ibu kota Austria, Wina, April lalu dengan asumsi bahwa AS, di bawah pemerintahan Joe Biden, bersedia mencabut perjanjian itu. -disebut kebijakan tekanan maksimum.Tehran mengatakan tidak akan menerima apa pun selain penghapusan semua sanksi AS dengan cara yang dapat diverifikasi. Dia juga menginginkan jaminan bahwa Washington tidak akan meninggalkan perjanjian itu lagi.Pembicaraan putaran kedelapan antara Teheran dan kelompok negara-negara G4+1 berlanjut di Wina mengenai kebangkitan JCPOA dan penghapusan sanksi.Minggu lalu, legislator Iran mengeluarkan pernyataan, menyerukan pemerintahan Presiden Seyed Ebrahim Rayeesi untuk mematuhi garis merah Iran saat pembicaraan beringsut maju di Wina.Mereka mengatakan pemerintah AS dan sekutu Eropanya telah menunjukkan bahwa mereka tidak terikat oleh kesepakatan apa pun selama beberapa tahun terakhir, jadi Iran berkewajiban untuk belajar dari pengalaman dan menetapkan garis merah yang jelas.Garis merah, menurut anggota parlemen, termasuk jaminan oleh Amerika Serikat dan tiga penandatangan JCPOA Eropa bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan potensial lagi dan mencari jalan lain untuk “mekanisme snapback”, yang akan mengembalikan sanksi Dewan Keamanan PBB. melawan Iran. Mereka juga menegaskan bahwa semua sanksi yang dikenakan di bawah "alasan palsu" harus dihapus. [IT/r]