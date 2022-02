Kanada Bergabung dengan Eropa untuk Menutup Wilayah Udara bagi Pesawat Rusia saat Krisis Ukraina Semakin Dalam

IslamTimes - Negara-negara Eropa dan Kanada telah bergerak untuk menutup wilayah udara mereka bagi pesawat-pesawat Rusia dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bertujuan untuk menekan Moskow untuk mengakhiri operasi militernya di negara tetangga Ukraina.

Pengumuman oleh sekutu lama AS datang ketika Washington belum membuat keputusan akhir untuk menutup wilayah udaranya bagi pesawat Rusia tetapi diperkirakan akan mengikutinya, media Barat mengutip pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya.Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih telah menolak untuk mengomentari apakah AS akan menutup penerbangannya ke pesawat Rusia, merujuk pertanyaan kepada Administrasi Penerbangan Federal AS, yang sejauh ini menyimpan komentarnya tentang masalah tersebut.Jerman, Spanyol dan Prancis bergabung dengan Inggris, negara-negara Nordik dan Baltik dalam mendeklarasikan larangan penggunaan wilayah udara mereka oleh Rusia, sebuah taktik tekanan yang sebagian besar digunakan oleh negara-negara anggota aliansi militer NATO pimpinan AS terhadap negara-negara yang menolak untuk mengantre.Langkah terbaru oleh sekutu AS datang sebagai tanggapan atas intervensi militer Rusia di Ukraina, yang telah mendorong negara-negara Barat untuk menyatakan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow. [IT/r]