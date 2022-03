AS Mengirim Delegasi ke Taiwan di Tengah Ketakutan 'Invasi'

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden pada hari Senin (28/2) mengirim sekelompok mantan tokoh militer dan keamanan nasional ke Taiwan, di mana mereka akan bertemu dengan para pejabat, termasuk Presiden Tsai Ing-wen. Perjalanan itu dilakukan di tengah kekhawatiran di AS bahwa Beijing mungkin tertarik untuk menyerang pulau itu setelah mengamati keengganan AS untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina.

Perjalanan mantan Pentagon dan tokoh keamanan nasional adalah menunjukkan dukungan untuk pulau yang diklaim oleh Beijing.Kunjungan itu awalnya dilaporkan oleh Reuters dan dikonfirmasi tak lama kemudian oleh diplomat Taiwan. Kedutaan Taiwan di AS mengatakan perjalanan itu adalah "pertanda bahwa hubungan antara Taipei dan Washington tetap 'kokoh'!"Dipimpin oleh mantan ketua Kepala Staf Gabungan Mike Mullen, delegasi tersebut termasuk Meghan O'Sullivan, mantan wakil penasihat keamanan nasional dalam pemerintahan George W. Bush, dan Michele Flournoy, mantan wakil menteri pertahanan di bawah Barack Obama. Mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional Mike Green dan Evan Medeiros juga bepergian dengan kelompok itu.Tim diharapkan tiba di Taipei pada hari Selasa (1/3), dan bertemu dengan Presiden Tsai pada hari Rabu (2/3).Perjalanan serupa terjadi di bawah arahan Biden April lalu, ketika sekelompok mantan anggota parlemen dan diplomat melakukan perjalanan ke Taiwan untuk meyakinkan Taipei bahwa Washington akan mendukung pertahanan negara pulau itu. Sementara pemerintah di Beijing bersikeras bahwa Taiwan adalah milik China, AS secara tidak resmi mendukung kemerdekaan Taiwan, memasok senjata ke Taipei bahkan saat mengakui klaim China atas pulau itu.AS bukan pihak dalam perjanjian keamanan yang mengikat dengan Taiwan, dan tidak pernah berjanji untuk mempertahankan pulau itu dengan kekuatan. Posisi non-komitmen ini, ditambah dengan penolakan AS untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina sebagai tanggapan atas serangan militer Rusia di sana pekan lalu, telah menimbulkan spekulasi di media AS bahwa Beijing mungkin mempertimbangkan “invasi.”Dalam sebuah wawancara pekan lalu, mantan Presiden Donald Trump mengklaim bahwa China akan “secara mutlak” bergerak di Taiwan selama kepresidenan Biden.Meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa langkah seperti itu sedang berjalan, Taiwan menuduh militer China menyelidiki zona pertahanan udaranya dengan jet pekan lalu.Berbicara kepada Reuters, seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya menolak untuk menghubungkan perjalanan delegasi dengan ancaman yang meningkat, dengan mengatakan bahwa itu malah mewakili “komitmen lebih luas Biden ke Taiwan.” [IT/r]