Beijing Mengecam AS, Memberitahu Washington untuk 'Bertanya pada Diri Sendiri' Siapa Harus Disalahkan

Islam Times - Amerika Serikat harus “bertanya pada dirinya sendiri” siapa yang harus disalahkan atas krisis Ukraina, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian.

“AS harus bertanya pada dirinya sendiri siapa yang memulai semua ini?” Zhao mentweet seperti dilaporkan Tansim News.Zhao menyertakan postingannya dengan foto Paman Sam menuangkan bahan bakar ke Ukraina yang terbakar sambil bertanya, "Mengapa China tidak bisa berbuat lebih banyak untuk membantu memadamkan api?"“Jangan pernah lupa siapa ancaman sebenarnya bagi dunia,” tulis Kedutaan Besar China di Rusia dalam tweet terpisah disertai dengan grafik “Daftar Pengeboman AS: Tur Dunia Demokrasi” yang menunjukkan lebih dari 30 negara dibom oleh AS dari tahun 1950-an hingga sekarang, Sputnik melaporkan.Grafik itu, pertama kali diposting oleh Zhao, dibagikan dan diposting ulang oleh beberapa misi dan pejabat Tiongkok.Kedutaan menyalahkan AS atas “ketegangan saat ini di sekitar Ukraina,” menunjukkan bahwa “jika seseorang terus menuangkan minyak ke api sambil menuduh orang lain tidak melakukan yang terbaik untuk memadamkan api, perilaku seperti itu jelas tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral.”Pada hari Sabtu, seorang pejabat AS mengatakan kepada wartawan bahwa Washington berharap Beijing menghormati pembatasan baru yang diberlakukan terhadap Rusia oleh AS dan sekutunya."Waktu terakhir menunjukkan bahwa China tidak datang untuk menyelamatkan," kata pejabat itu dalam sebuah konferensi.“Saya pikir telah dilaporkan…bahwa China sebenarnya membatasi beberapa banknya dari memberikan kredit untuk memfasilitasi pembelian energi dari Rusia, yang menunjukkan bahwa seperti pola selama bertahun-tahun, China cenderung menghormati kekuatan sanksi AS.”Komentar pejabat AS itu mengikuti laporan Bloomberg bahwa “setidaknya dua” bank besar milik negara China telah membatasi pembiayaan untuk pembelian komoditas Rusia, mungkin karena bahaya menghadapi pembatasan sekunder AS.Dalam konferensi pers Kamis, Presiden Biden memperingatkan China dan negara-negara lain bahwa negara-negara yang gagal mengutuk operasi militer Rusia di Ukraina akan “dinodai oleh asosiasi.”Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menanggapi pada hari Jumat, mengatakan kepada wartawan bahwa negara-negara yang telah ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain lah yang akan melihat reputasi mereka “ternoda.”Rusia meluncurkan apa yang Presiden Vladimir Putin sebut sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina pada hari Kamis, yang bertujuan "demiliterisasi dan denazifikasi" negara itu dan melindungi sekutu Rusia Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk.Operasi itu, yang oleh AS dan NATO dikecam sebagai tindakan "agresi" tak beralasan, ditunda Jumat sore setelah Kiev mengumumkan kesiapan untuk berbicara, tetapi dilanjutkan Sabtu setelah Kiev menyarankan bahwa mereka akan "mendikte" jalannya negosiasi.Delegasi Rusia tiba di Gomel, Belarusia pada hari Minggu dan akan "menunggu pihak Ukraina" hingga pukul 3 sore waktu setempat, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.Eskalasi dramatis situasi di Ukraina minggu ini adalah puncak dari krisis keamanan bertahun-tahun yang menyelimuti kawasan itu setelah kudeta dengan kekerasan yang didukung AS dan Uni Eropa di Kiev terjadi pada Februari 2014. Kudeta kemudian bercokol dalam bentuk perang saudara yang lama di timur negara itu.[IT/AR]