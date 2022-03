Utusan: AS Berusaha untuk Menekan Suriah dengan Memanipulasi Laporan OPCW

IslamTimes - Perwakilan tetap Suriah untuk PBB mengatakan Washington berusaha untuk mendiskreditkan negaranya dan memberikan tekanan politik pada pemerintah Damaskus dengan memanipulasi laporan yang disusun oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).

Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York pada hari Senin (28/2), Bassam Sabbagh mengatakan kelemahan serius dalam laporan misi pencari fakta OPCW di Suriah telah menodai citra badan internasional.“Informasi Washington sebelumnya tentang hasil investigasi misi membuktikan keterlibatan negara-negara Barat dalam penyusunan laporannya untuk memberikan tekanan politik,” kata diplomat Suriah.Dia meminta sekretariat teknis pengawas senjata kimia global untuk bekerja secara profesional dan menahan diri dari informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat, yang digunakan negara-negara musuh sebagai dalih untuk membuat tuduhan palsu terhadap Suriah.'Suriah dengan tegas menentang penggunaan senjata kimia'Sabbagh kemudian mengulangi penentangan keras negaranya terhadap penggunaan senjata kimia dalam keadaan apa pun.“Suriah bekerja sama secara positif dengan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, dan berharap organisasi tersebut akan memperbaiki pendekatannya dan memulihkan sifat teknisnya,” katanya.Diplomat Suriah menekankan bahwa Suriah memiliki komitmen yang kuat terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1540 (2004), yang mengatakan semua negara harus menahan diri dari memberikan segala bentuk dukungan kepada aktor non-negara yang berusaha untuk mengembangkan, memperoleh, memproduksi, memiliki, mengangkut, mentransfer atau menggunakan senjata nuklir, kimia atau biologi dan sarana pengirimannya, khususnya untuk tujuan teroris.Moskow dan Damaskus dalam banyak kesempatan mengatakan anggota kelompok pertahanan sipil White Helmets melakukan serangan gas dalam upaya untuk secara keliru memberatkan pasukan pemerintah Suriah dan mengarang dalih untuk serangan militer oleh koalisi militer pimpinan AS.Kelompok, yang mengaku sebagai LSM kemanusiaan, telah lama dituduh bekerja sama dengan militan anti-Damaskus.Pada 14 April 2018, AS, Inggris, dan Prancis melakukan serangkaian serangan udara terhadap Suriah atas dugaan serangan senjata kimia di kota Douma, yang terletak sekitar 10 kilometer timur laut ibu kota Damaskus.Washington dan sekutunya menyalahkan Damaskus atas serangan Douma, tuduhan yang ditolak pemerintah Suriah.Menurut dokumen OPCW tersembunyi yang terungkap kemudian, penyelidik insiden Douma tidak menemukan "bukti" serangan senjata kimia.Namun, organisasi menyensor temuan di bawah tekanan dari AS dan sekutunya untuk menyembunyikan bukti yang merusak dalih pengeboman yang dipimpin AS di Suriah.Suriah menyerahkan persediaan senjata kimianya pada tahun 2014 ke misi bersama yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan OPCW, yang mengawasi penghancuran persenjataan tersebut. Mereka secara konsisten membantah menggunakan senjata kimia. [IT/r]