Jaafari: AS Bisa Pindahkan Teroris Suriah ke Ukraina

IslamTimes - Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Bashar Jaafari mengatakan layanan khusus AS bisa memindahkan teroris Takfiri dari di Suriah ke Ukraina.

“Berdasarkan analisis, kami dapat mengatakan bahwa ini sangat mungkin benar. Kami, sebagai sebuah negara, memiliki bukti bahwa militer AS di Suriah memindahkan teroris dari satu tempat ke tempat lain, terutama anggota Daesh (ISIL) dan Jabhat Al-Nusra,” kata Jaafari kepada Sputnik.Dia berpendapat bahwa AS telah memindahkan teroris dari Suriah ke Afghanistan dan Burkina-Faso dan bahwa penggunaan tentara bayaran adalah praktik AS yang sudah mapan.“Jadi orang tidak perlu terkejut, dan kami tidak terkecuali, bahwa besok teroris ISIS akan dikirim ke Ukraina,” kata Jaafari.Dia menambahkan bahwa negara-negara Barat telah mendukung radikal nasionalis di Ukraina.“Bertahun-tahun kemudian [setelah Perang Dunia II] orang-orang muncul untuk menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung neo-Nazi di Ukraina. Tetapi mereka menerima dukungan dari negara-negara ini dan dukungan dari layanan khusus hanya karena mereka menentang Rusia. Barat tidak akan ragu untuk mempersenjatai iblis melawan Rusia jika itu untuk kepentingan mereka,” kata Jaafari. [IT/r]