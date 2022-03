Imam Khamenei: Ukraina Korban Kebijakan AS, Tuntut Diakhiri Perang

IslamTimes - Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Imam Sayyid Ali Khamenei, mengatakan Iran selalu menentang perang dan kehancuran di mana pun di dunia, menuntut diakhirinya perang di Ukraina.

Imam Khamenei membuat pernyataan tersebut selama pidato di televisi pada kesempatan Iedul Mab'ats, yang menandai hari di mana Nabi Muhammad dipilih sebagai utusan terakhir Tuhan dan memulai misi kerasulannya.Dia mengecam Amerika Serikat sebagai rezim mafia, mengatakan Ukraina telah menjadi korban kebijakan AS dan krisis yang diciptakan oleh Washington.“AS mengganggu stabilitas negara dengan mencampuri urusannya dan mengorganisir demonstrasi dan menciptakan kudeta warna (color revolution),” katanya.“Kami menentang pembunuhan orang dan penghancuran infrastruktur negara-negara,” tambahnya.Dia menyoroti bahwa kekuatan Barat tidak dapat dipercaya dan dukungan mereka untuk rezim boneka mereka tidak asli.Baik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan mantan presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah mengakui bahwa AS meninggalkan mereka begitu saja di tengah krisis domestik mereka, kata Ayatollah Khamenei.Pemimpin juga menyebut AS sebagai contoh sempurna dan manifestasi dari ke'jahil'an modern, dengan mengatakan bahwa hal itu memicu krisis yang terjadi di seluruh dunia.“Rezim Amerika adalah contoh sempurna dari ke'jahil'an modern. Rezim ini adalah rejim pencipta krisis dan pemakan krisis, dan dia menjadi sumber penciptaan krisis di dunia,” tegasnya.Imam Khamenei melanjutkan dengan mengatakan bahwa negara-negara Barat menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantai dan menjarah negara-negara lain.“Amerika adalah rezim di mana amoralitas dipromosikan, diskriminasi meningkat secara eksponensial, dan kekayaan nasional dieksploitasi oleh orang kaya dan kaya,” katanya.“Sebuah negara sekaya Amerika Serikat berada dalam situasi di mana orang-orang mati di jalanan ketika menjadi lebih panas atau lebih dingin. Apa maksud dari peristiwa-peristiwa ini?” Ayatollah Khamenei mencatat.Pemimpin juga menunjuk standar ganda Barat dalam menangani krisis di Ukraina, menyatakan bahwa negara-negara Barat mendukung pembunuhan orang Yaman, tetapi mereka menyerukan diakhirinya krisis Ukraina.Dia menyatakan bahwa kelompok teroris Takfiri Daesh diciptakan oleh AS sendiri, mencela Washington karena menjarah sumber daya minyak di Suriah timur, mencuri aset Afghanistan, dan mendukung kejahatan Israel terhadap Palestina.Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis pagi, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan “operasi militer khusus” yang bertujuan untuk “demiliterisasi” Republik Donetsk dan Lugansk di Ukraina timur, yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas.Kedua wilayah itu memisahkan diri dari Ukraina pada tahun 2014 setelah menolak untuk mengakui pemerintah Ukraina yang didukung Barat yang telah menggulingkan pemerintahan yang bersahabat dengan Rusia yang dipilih secara demokratis.Mengumumkan operasi tersebut, Putin mengatakan misi itu ditujukan untuk “membela orang-orang yang selama delapan tahun menderita penganiayaan dan genosida oleh rezim Kiev.”Badan Pengungsi PBB mengatakan lebih dari 120.000 warga Ukraina telah meninggalkan negara itu sejak Rusia memulai kampanye militer melawan Ukraina pada 24 Februari. [IT/r]