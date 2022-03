Sayyid Nasrallah Kecam Standar Ganda Komunitas Internasional Mengenai Ukraina: Dunia Diam terhadap Kejahatan AS

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah berbicara pada hari Selasa (1/3) dalam sebuah konferensi yang diadakan pada peringatan 30 tahun syahid pemimpin Sayyid Abbas al-Moussawi.

Sayyid Nasrallah memulai pidatonya dengan menunjukkan pentingnya konferensi tersebut, dengan mengatakan bahwa “hasilnya akan membentuk awal yang nyata yang dibutuhkan oleh jalur perlawanan setelah 40 tahun diluncurkan.”“Studi, kuliah, dan diskusi yang dipresentasikan akan dikompilasi menjadi dokumen dan buku yang nantinya akan digunakan dalam makalah kami,” jelas Sekjen Hizbullah.Sayyid Hasan melanjutkan dengan mengatakan, “Adalah tugas kita untuk mendokumentasikan pengorbanan besar yang diberikan oleh orang-orang perlawanan, dan kebenaran cerah dari jalan [perlawanan] yang diberkati untuk melestarikannya untuk generasi mendatang.”Pemimpin Perlawanan menjelaskan sejarah Perlawanan dengan mengatakan, “Apa yang terjadi pada 1970-an dan 1980-an telah diakui dan diterima, dan ini adalah jalan yang kita ikuti hari ini.”Dalam pidatonya, Sayyid Nasrallah berbicara tentang Sayyid Abbas al-Moussawi yang menjelaskan bahwa pemimpin yang mati syahid “memiliki keyakinan yang kuat akan kebutuhan umat akan seorang ahli hukum terkemuka atau apa yang kita sebut sebagai 'wali ahli hukum' atau [Waliy al-Faqih]. ”“Logika Sayyid Abbas Al-Mousawi didasarkan pada Islam,” Sekjen menekankan.Sayyid Nasrullah lebih lanjut berbicara tentang penghargaan tinggi Sayyid Abbas al-Moussawi tentang peran perempuan dalam pendidikan agama.“Martir Sayyid Abbas al-Moussawi memiliki keyakinan yang kuat dalam peran perempuan dalam pendidikan agama, dan bahwa ada ruang yang tidak bisa diisi kecuali oleh para perempuan itu.”Di tempat lain dalam pidatonya, Sayyid Nasrallah menjelaskan beberapa visi Sayyid Abbas tentang persatuan dan kerja partisan.“Martir Sayyid Abbas adalah salah satu pendukung terkuat pembentukan pertemuan ulama Muslim Sunni dan Syiah,” Pemimpin Perlawanan menjelaskan, menambahkan, “Sayyid Abbas percaya pada kerja organisasi dan partisan.”“Martir Sayyid Abbas adalah salah satu pendukung terkuat dari pembentukan pertemuan ulama Muslim Sunni dan Syiah,” Pemimpin Perlawanan menjelaskan, menambahkan, “Sayyed Abbas percaya pada kerja organisasi dan partisan,” karena Pemimpin Martir adalah “satu dari para pendiri kerangka organisasi Hizbullah.”Sayyid Nasrallah menekankan pentingnya Hizbullah dalam kehidupan Sayyid Abbas dengan mengatakan, “Abbas tidak memiliki apa-apa selain Hizbullah. Dia menghabiskan hidupnya, masa mudanya, dan waktunya demi jalan ini.”Mengenai lingkaran Syiah, Sayyid Abbas al-Moussawi percaya pada “pentingnya dan perlunya keterbukaan, kerja sama dan integrasi, terlepas dari perbedaan,” kata Pemimpin Perlawanan, mengulangi pemimpin martir bekerja “siang dan malam untuk mencapai persatuan di antara Muslim” sambil menekankan keyakinan Sayyid pada “persatuan Islam, pemulihan hubungan dan kerja sama di antara umat Islam.”Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan “Sayyid Abbas percaya dalam membangun negara dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.”Menurut Sayyid Nasrallah, Sayyid Abbas adalah orang yang “percaya pada orang-orang, mencintai mereka, rendah hati kepada mereka, dan mempercayai mereka; dia juga bertaruh pada mereka dan melayani mereka; belum lagi dia menjaga martabat dan keamanan mereka.”“Sayyid Abbas percaya untuk berpartisipasi dalam pemilihan kota dan parlemen, serta berintegrasi dalam pekerjaan negara bagian dan pemerintah,” kata SG, menekankan “bahwa tidak ada negara yang bisa ada tanpa negara.”Mantan Sekretaris Jenderal kelompok Perlawanan berusaha untuk melayani rakyatnya, karena dia percaya pada perlunya mendirikan institusi di Hizbullah bersama dengan organisasi populer dan Perlawanan, kata Sayyid Nasrallah.Di bagian lain dalam pidatonya, Sayyid Nasrallah berfokus pada posisi tegas Sayyid Abbas dalam melenyapkan Zionis “Israel”, dengan menyatakan bahwa “pemimpin syahid menemani intifada pertama di tahun delapan puluhan, jam demi jam.”Bagi Sayyid Abbas, Iran adalah “impian para nabi” yang menjadi kenyataan,” kata SG, menekankan bahwa “Iran, baginya, adalah negara pusat.”Sekretaris Jenderal melanjutkan penjelasannya tentang visi Sayyid Abbas tentang masyarakat dan berkata, “Menjauhkan diri dan netralitas tidak memiliki tempat dalam logika Sayyid Abbas.”“Sayyed Abbas membawa keprihatinan seluruh bangsa, terlepas dari kemampuannya,” kata Sayyid Nasrallah.Mengenai visi Sayyid Abbas tentang AS, Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa hal itu mirip dengan visi Imam Khomeini, yang menegaskan motonya: ‘AS adalah Setan Besar’.”Bagi Sayyid Abbas, AS adalah “musuh yang tidak boleh kita gunakan atau pertaruhkan,” Pemimpin Perlawanan itu menjelaskan.Pindah ke perkembangan konflik Rusia-Ukraina, Sayyid Nasrallah mengingatkan kondisi berbahaya terlepas dari situasi di lapangan.Sayyid Hasan Nasrullah mendesak bahwa pelajaran harus “dipetik dari situasi saat ini dan dibangun di atas wilayah kami.”Menunjuk standar ganda Barat, Pemimpin Perlawanan mengatakan bahwa “Hari ini, dunia hanya menghormati yang paling kuat dan diam terhadap kejahatan AS.“AS mencuri tiga setengah miliar dolar dari uang rakyat Afghanistan di tengah keheningan global,” kata Sayyid Hasan.Sekretaris Jenderal meminta pertanggungjawaban AS atas peristiwa di Ukraina, menjelaskan kebijakan yang diikutinya untuk mengacaukan situasi di sana.“Bagaimana perilaku dunia ketika Amerika menginvasi Afghanistan, dan bagaimana perilakunya sekarang, ketika Rusia memulai operasi militernya di Ukraina?” Sayyid Nasrallah bertanya.Kepala Perlawanan menekankan bahwa "Apa yang terjadi merupakan pelajaran bagi mereka yang percaya dan bergantung pada AS," memperingatkan "Siapa pun yang menyerahkan senjatanya kepada orang lain dan bersandar pada jaminan dari sana-sini, nantinya akan meminta senjata dan persenjataan."Sayyid Nasrallah mengakhiri pidatonya dengan menegaskan kembali bahwa "AS, 'Setan Besar', bertanggung jawab atas tragedi dan bahaya yang sedang berlangsung." [IT/r]