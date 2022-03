Peretas Menjadi Yang Diretas: Situs Anonim Dihapus Setelah Deklarasi 'Perang Siber' di Rusia

IslamTimes - Peretas Kolektif Anonymous mulai menyerang segmen internet Rusia pada hari Jumat (25/2) sehubungan dengan situasi di Ukraina, menargetkan situs web bisnis Rusia, media, militer, dan berbagai lembaga pemerintah.

Sebuah kelompok peretasan bernama Killnet mengklaim telah merobohkan situs web utama yang berafiliasi dengan Anonymous, serta kelompok paramiliter Neo-Nazi Ukraina Right Sector dan kantor presiden Ukraina.Pengguna yang mencoba mengakses situs web resmi Anonymous, 'anonymoushackers.net' pada Selasa (1/3) sore disambut dengan pesan “Maaf, itu tidak berhasil. Silakan coba lagi atau kembali lagi nanti. 500 Kesalahan. Kesalahan server dari dalam."Killnet menyertai gerakan itu dengan alamat video berbahasa Rusia, dengan sosok bayangan berkerudung dengan latar belakang bendera Rusia membacakan teks.“Salam, Rusia dan negara-negara serikat yang bersahabat. Internet penuh dengan informasi palsu tentang peretasan bank Rusia, peretasan pada server media Rusia, dan banyak lagi. Tak satu pun dari ini menimbulkan bahaya bagi rakyat. 'Bom informasi' ini hanyalah teks, dan tidak lebih. Jangan jatuh untuk informasi palsu di internet. Jangan ragu tentang negara Anda,” kata para peretas.Menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, AS dan sekutu Eropanya atas krisis saat ini, kelompok peretas meyakinkan bahwa “konflik ini akan segera berakhir, dan kami akan menemukan kedamaian. Jangan takut, Rusia, tidak ada seorang pun dan tidak ada yang dapat mengancam Anda.”Menghadapi Anonymous secara langsung, Killnet mendesak kelompok itu untuk “mulai memulihkan situs Anda,” menunjukkan bahwa “terlihat sangat menyedihkan mengingat ancaman Anda terhadap negara kami.”Anonymous meluncurkan "perang siber" di Moskow pada hari Jumat (25/2), memanggil peretas dari seluruh dunia untuk menargetkan Rusia atas operasi militernya di Ukraina. Kelompok ini telah mengambil pujian atas serangan DDoS terhadap pemerintah Rusia dan situs media, militer dan bisnis.Serangan kelompok itu tampaknya tidak terkoordinasi, tidak terorganisir, dan tidak pandang bulu. Selain serangan terhadap media pemerintah, misalnya, mereka menargetkan surat kabar independen yang berbasis di St. Petersburg, beberapa outlet bisnis, dan media regional yang tidak terlalu memperhatikan politik federal atau urusan dunia.Kampanye peretasan Anonymous mulai berkoordinasi dengan upaya raksasa IT Barat dan pemerintah, yang telah bergerak untuk menyensor outlet media berbahasa asing Rusia dengan memblokir situs web, mematikan siaran radio dan televisi, dan membuat halaman media sosial media Rusia offline. [IT/r]