IslamTimes - Bahkan jika Barat saat ini tidak dalam posisi untuk memberikan keanggotaan NATO kepada Kiev, dia tetap harus memastikan negara itu “benar-benar aman,” tegas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

“Mitra kami, jika mereka tidak siap untuk membawa Ukraina ke NATO … karena Rusia tidak ingin Ukraina berada di NATO, harus mengupayakan jaminan keamanan bersama untuk Ukraina,” Zelensky mengatakan kepada Reuters dan CNN pada hari Selasa (1/3) di tengah invasi yang sedang berlangsung oleh Moskow.‘Jaminan keamanan’ itu diperlukan untuk memastikan bahwa “integritas teritorial kami, bahwa perbatasan kami dilindungi, kami memiliki hubungan khusus dengan semua tetangga kami, kami sepenuhnya aman,” jelasnya.Menurut Zelensky, negara-negara yang akan menjadi "penjamin yang memberi kami keamanan" harus "secara hukum" memberikan jaminan tersebut ke Kiev.Berbicara dari apa yang digambarkan Reuters sebagai "kompleks pemerintah yang dijaga ketat" di ibu kota negara itu, pemimpin Ukraina itu juga memuji Barat karena mengirim senjata ke Kiev dan menjatuhkan sanksi baru ke Moskow.Namun, dia meminta AS dan sekutunya untuk berbuat lebih banyak lagi, termasuk dengan memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Zelensky mengulangi seruan agar wilayah udara di atas negaranya ditutup, meskipun mengakui bahwa Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah mengatakan kepadanya bahwa ini bukan saatnya untuk memperkenalkan tindakan seperti itu.“Ini bukan tentang menyeret negara-negara NATO ke dalam perang. Yang benar adalah semua orang telah lama terseret ke dalam perang dan jelas bukan oleh Ukraina, tetapi oleh Rusia,” klaimnya.Tahun lalu, Moskow juga meminta Washington untuk memberikan jaminan keamanan tertulis bahwa NATO tidak akan memperluas ke Ukraina dan Georgia—prospek yang dipandang sebagai ancaman besar oleh Moskow. Ia juga mendesak blok militer yang dipimpin Amerika untuk mengurangi kegiatan militer provokatifnya di dekat perbatasan Rusia. Tetapi AS menolak untuk memenuhi tuntutan Rusia.Pasukan Rusia dikirim ke Ukraina pekan lalu sebagai bagian dari operasi khusus untuk demiliterisasi dan "de-nazifikasi" pemerintah di Kiev sebagai tanggapan atas "genosida" yang dilakukan di wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri.Moskow bersikeras bahwa itu tidak menargetkan warga sipil, dan hanya menyerang instalasi militer Ukraina. Kiev menuduh Moskow melakukan invasi tanpa alasan. [IT/r]