Imam Khamenei: Ukraina Hari Ini adalah Afghanistan Kemarin, Mereka Korban Kebijakan AS

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei menyampaikan pidato pada hari Selasa (1/3) menandai Idul Mab'ath, hari di mana Nabi Muhammad [SAWA] diangkat menjadi rasul.

Pada kesempatan yang baik, Imam Khamenei mengucapkan selamat kepada umat Islam di seluruh dunia dan rakyat Iran, serta semua orang bebas di dunia.Imam Khamenei memulai pidatonya dengan menjelaskan sejarah Islam dan pentingnya bagi umat manusia dengan mengatakan bahwa Islam telah “memberi umat manusia hadiah paling berharga untuk kebahagiaan mereka”.“Kenabian Rasul Mulia mencapai apa yang dianggap mustahil; mengubah orang-orang Zaman Ketidaktahuan menjadi bangsa yang berbudi luhur,” kata Pemimpin.Imam Khamenei berkata: “Revolusi Islam telah tercapai berkat Allah, dan itu telah mendorong orang-orang dari kemalasan menjadi aktif, menempatkan orang-orang Iran di garis depan perhatian dunia.”"Slogan utama Nabi Muhammad [SAWA] selama kenabiannya adalah untuk memerangi kebodohan", kata Imam Khamenei, mendesak bahwa memerangi kebodohan adalah dengan "memperkuat keyakinan agama dan menyebarkan kompleks agama yang beriman di seluruh dunia."Di tempat lain dalam pidatonya, Imam Ali Khamenei menambahkan bahwa “masyarakat Barat menggunakan sains dan pengetahuan untuk membantai orang dan menjarah negara lain.”Imam Khamenei bertanya, “Mengapa AS menjarah minyak Suriah, uang nasional Afghanistan, mendukung dan membela kejahatan Zionis, dan menciptakan krisis?Dia mengatakan peradaban Barat saat ini “menderita karena kejahiliahan modern, dan AS adalah model yang jelas.”Imam Khamenei melanjutkan dengan mengatakan bahwa “rezim Mafia di AS” perlu menciptakan krisis secara global dan di Asia Barat pada khususnya.“Washington tidak dapat bertahan tanpa krisis sehingga dapat menjual senjata,” tambah Imam Ali Khamenei itu.Imam Ali Khamenei menjelaskan fakta bahwa AS-lah yang menyeret Ukraina ke tempatnya sekarang.“Dengan mencampuri urusan dalam negeri Ukraina, menciptakan revolusi warna dan menggulingkan satu pemerintah dan menempatkan yang lain berkuasa, AS menyeret Ukraina ke dalam situasi ini,” kata Imam Khamenei.Menunjuk standar ganda Barat dalam menangani krisis di Ukraina, dia mengatakan negara-negara Barat mendukung pembunuhan rakyat Yaman, tetapi mereka menyerukan diakhirinya krisis Ukraina.Pemimpin Revolusi Islam itu berkata, “Situasi Ukraina memiliki dua pelajaran penting. Pemerintah yang bergantung pada AS dan Eropa harus tahu bahwa dukungan mereka hanyalah fatamorgana dan tidak nyata.”Imam Khamenei mencatat bahwa baik presiden Ukraina dan mantan presiden Afghanistan mengakui bahwa AS meninggalkan mereka sendirian.“Ukraina hari ini adalah Afghanistan kemarin. Presiden kedua negara mengatakan mereka bergantung pada pemerintah AS dan Barat tetapi dibiarkan sendiri,” kata Imam Ali Khamenei.“Rakyat adalah pendukung terpenting pemerintah. Ini adalah pelajaran kedua dari situasi Ukraina,” kata Imam Khamenei, menambahkan, “Jika rakyat Ukraina terlibat, pemerintah Ukraina tidak akan berada dalam situasi ini. Rakyat tidak terlibat karena mereka tidak menyetujui pemerintah.”Pemimpin Revolusi Islam lebih lanjut mengatakan, “Barat mendukung pembunuhan rakyat Yaman tetapi mereka menyerukan diakhirinya krisis Ukraina.”“Selama delapan tahun, orang-orang Yaman telah hidup di bawah pemboman yang tidak adil; dan Barat secara terbuka mendukung koalisi agresi di sana,” kata Yang Mulia.Imam Khamenei berkata, “Iran mendukung untuk mengakhiri perang di Ukraina.”“Kami ingin perang berakhir di sana, tetapi solusi untuk krisis apa pun hanya mungkin jika akar masalahnya diidentifikasi,” lanjut Pemimpin itu, menambahkan, “Akar krisis di Ukraina adalah kebijakan AS yang menciptakan krisis, dan Ukraina adalah korban dari kebijakan ini.” [IT/r]