AS Menjatuhkan Sanksi pada Belarus karena Mendukung Rusia

IslamTimes - Departemen Perdagangan AS telah melarang ekspor teknologi utama ke Belarus karena mendukung aksi militer Rusia di Ukraina.

Departemen tersebut juga telah membatasi ekspor peralatan ekstraksi minyak dan gas ke Rusia, yang diklaim akan menurunkan kapasitas penyulingan Rusia dari waktu ke waktu tanpa mengurangi pasokan energi global."Hari ini, Amerika Serikat, berkoordinasi dengan Sekutu dan mitra, mengenakan biaya ekonomi tambahan pada Rusia dan Belarusia sebagai tanggapan atas invasi brutal Presiden Putin ke Ukraina," kata Gedung Putih dalam lembar fakta pada hari Rabu (2/3).“Amerika Serikat akan mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban Belarusia karena memungkinkan invasi Putin ke Ukraina, melemahkan sektor pertahanan Rusia dan kekuatan militernya selama bertahun-tahun yang akan datang, menargetkan sumber kekayaan terpenting Rusia, dan melarang maskapai penerbangan Rusia dari wilayah udara AS,” bunyi pernyataan itu. ditambahkan.Washington sejauh ini menolak untuk menjatuhkan sanksi berat pada sektor energi Rusia karena negara-negara Eropa membutuhkan sumber daya minyak dan gas Rusia.Namun, dalam sebuah wawancara dengan MSNBC pada hari Rabu (2/3), juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menegaskan bahwa AS siap untuk memberikan sanksi kepada industri minyak dan gas Rusia, menambahkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan dampak dari langkah di pasar global dan harga energi AS."Kami sedang mempertimbangkannya. Ini sangat banyak di atas meja, tetapi kami perlu mempertimbangkan semua dampaknya," tegas Psaki.Sementara itu, beberapa laporan menunjukkan bahwa AS sedang mempersiapkan paket sanksi terhadap oligarki Rusia serta perusahaan mereka dalam upaya untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin.Untuk tujuan itu, pemerintah AS meluncurkan satuan tugas baru pada hari Rabu untuk menegakkan sanksi besar-besaran yang dikenakan pada para pejabat Rusia atas krisis yang membara di Ukraina.Dikenal sebagai "KleptoCapture", gugus tugas ini bertujuan untuk memeras keuangan pejabat Rusia sebagai bagian dari upaya untuk memaksa Rusia mengakhiri intervensi militer selama seminggu di bekas republik Soviet. [IT/r]