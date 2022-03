Pemerintahan Biden Mencegah Warga AS Berperang di Ukraina

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah melarang orang Amerika pergi ke Ukraina untuk berperang melawan pasukan Rusia, terlepas dari permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

“Ukraina telah menunjukkan keberanian mereka dan mereka menyerukan setiap sumber daya dan tuas yang mereka miliki untuk membela diri. Kami memuji keberanian mereka, namun, peringatan perjalanan kami tetap ada, warga AS tidak boleh bepergian ke Ukraina," kata wakil sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan, Rabu.Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan "Tingkat 4: Jangan Bepergian" pada hari Kamis, meminta warga AS di Ukraina untuk segera meninggalkan negara itu karena konflik bersenjata yang akan segera terjadi.Komentar Jean-Pierre muncul setelah Zelensky mendesak semua "warga dunia" pada hari Minggu (27/2) untuk pergi ke Ukraina dan bergabung dalam perang melawan Rusia.Dia juga mencabut persyaratan visa bagi para sukarelawan asing untuk memudahkan mereka masuk ke negara itu.Namun, berbeda dengan pemerintah AS, pemerintah Inggris telah menyatakan dukungannya kepada warga yang berniat pergi ke Ukraina.Menurut sebuah laporan oleh Sky News, ratusan sukarelawan Inggris telah tiba di Ukraina dan banyak lainnya diperkirakan akan melakukan perjalanan ke negara itu dalam beberapa hari mendatang.Sementara itu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell telah mengumumkan bahwa blok tersebut akan memberikan $500 juta dalam bentuk bantuan mematikan dan tidak mematikan ke Ukraina sambil menutup wilayah udaranya ke Rusia. [IT/r]