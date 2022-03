Duta AS Mengirim Peringatan 'Dunia Bersatu' ke Rusia, China, dan Iran

IslamTimes - Duta Besar untuk Zionis Israel memuji sekutu Amerika atas persatuan dalam menanggapi invasi Ukraina, sebagai peringatan kepada Beijing dan Tehran.

Presiden Rusia Vladimir Putin adalah "orang gila" yang siap membunuh ribuan orang di Ukraina, tetapi dunia bersatu melawan dia dan orang lain "berpikir untuk melakukan hal-hal buruk," kata duta besar AS untuk Israel Thomas Nides di Yerusalem, Selasa (1/3).Nides, yang telah mewakili Washington di Zionis Israel sejak Desember, berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Institut Kebijakan Rakyat Yahudi, bersama mantan duta besar AS Dennis Ross.Menyesali "tragedi" Ukraina yang katanya disebabkan oleh Putin, Nides mengatakan semacam hikmahnya adalah "Eropa dan dunia bersatu untuk menunjukkan persatuan" melawan Rusia, melebihi harapan AS.“Jika Anda akan memberi tahu saya atau salah satu dari kami di ruangan ini bahwa setiap rekan Eropa kami akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia dengan cara yang mereka lakukan dengan risiko mereka sendiri, dengan biaya mereka sendiri, saya rasa kita tidak akan membayangkan ini,” katanya, menambahkan “Ini melintasi semua sektor, semua ekonomi.”“Apa yang kita lihat untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, adalah dunia berbicara dengan satu suara,” bantah Nides, menunjukkan bahwa ini seharusnya menjadi pesan tidak hanya untuk Rusia, tetapi juga “orang lain di luar sana di dunia. yang berpikir untuk melakukan hal-hal buruk,” khususnya Iran dan China, menurut Times of Israel.Musuh-musuh Amerika “melihat bahwa dunia dapat bersatu untuk menghentikan kekejaman,” bantah Nides. Sanksi “tidak akan menghentikan Putin dari membunuh banyak orang, tetapi implikasinya pada Rusia dan rakyat Rusia akan menjadi signifikan, dan musuh kita akan mengawasi dengan sangat hati-hati saat kita melanjutkan,” katanya.Seorang Demokrat seumur hidup dan mantan bankir Morgan Stanley, Nides bekerja di pemerintahan Obama sebagai wakil untuk manajemen dan sumber daya untuk Menteri Luar Negeri Hillary Clinton satu dekade lalu. Dia dinominasikan oleh Presiden Joe Biden pada bulan Juni dan dikonfirmasi pada bulan Desember.AS telah menggemakan tuduhan Kiev bahwa Rusia meluncurkan invasi "tanpa alasan" ke Ukraina pekan lalu. Mengumumkan dimulainya serangan militer, Putin mengatakan tujuannya adalah untuk demiliterisasi dan "denazifikasi" pemerintah Ukraina yang melakukan "genosida" di republik Donbass yang memisahkan diri. [IT/r]