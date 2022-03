China Sebut Laporan tentang Koordinasi China-Rusia di Ukraina 'Berita Palsu'

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri China menyebut laporan tentang dugaan koordinasi China dan Rusia menjelang serangan Rusia ke Ukraina sebagai “berita palsu.”

Praktik mengalihkan perhatian dan saling menyalahkan seperti itu “tercela,” kata Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, pada konferensi pers reguler pada hari Rabu (2/3).Pejabat AS mengatakan pada hari Rabu bahwa laporan intelijen Barat menunjukkan bahwa pejabat China memiliki beberapa tingkat pengetahuan langsung tentang rencana Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum invasi ke Ukraina dimulai pekan lalu."Klaim yang disebutkan dalam laporan yang relevan adalah spekulasi tanpa dasar, dan dimaksudkan untuk menyalahkan dan mencoreng China," kata Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington.The New York Times pertama kali menerbitkan laporan bahwa pada awal Februari, para pejabat China telah meminta agar pejabat senior Rusia menunggu sampai setelah Olimpiade Beijing selesai sebelum meluncurkan operasi militer di Ukraina.Meskipun laporan tersebut mengatakan permintaan tersebut telah dibuat ketika Putin bertemu dengan Presiden Xi Jinping dari China sebelum upacara pembukaan Olimpiade selama kunjungannya ke Beijing pada 4 Februari, tidak jelas dari laporan apakah Putin membahas masalah tersebut dengan Xi secara langsung.Setelah pertemuan Putin dan Xi, Moskow dan Beijing mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan dukungan mereka untuk kebijakan luar negeri masing-masing, sementara mereka juga menyepakati masalah keamanan yang lebih luas yang bertujuan untuk melawan pengaruh AS.China adalah mitra dagang terbesar Rusia dan kedua negara telah memperkuat hubungan ekonomi, diplomatik, dan militer mereka selama bertahun-tahun. Putin dan Xi telah bertemu 37 kali sebagai pemimpin nasional.Sejak awal serangan militer Rusia di Ukraina pada 24 Februari, Uni Eropa dan AS telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia dan membekukan asetnya di blok tersebut. Mereka juga sepakat untuk menghentikan akses bank Rusia ke pasar keuangan Eropa.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan sanksi Barat akan menyebabkan masalah bagi Rusia tetapi akan dapat dipecahkan karena Moskow telah mengurangi ketergantungannya pada impor asing.China mengecam sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia atas Ukraina dan menyebutnya "ilegal," sambil menyalahkan Washington karena meningkatkan ketegangan antara dua bekas tetangga Soviet itu.Sejak awal konflik Rusia-Ukraina, para pejabat China telah meminta pihak-pihak yang terlibat dalam krisis untuk menahan diri dan menghindari eskalasi situasi lebih jauh. [IT/r]