Ali Shamkhani: AS Akan Menghadapi Kekalahan Lagi Jika Melewatkan Kesempatan Diplomatik di Wina

IslamTimes - Pejabat tinggi keamanan Iran mengatakan jika negosiasi di Wina gagal menghasilkan "kesepakatan yang baik" pada kebangkitan kembali perjanjian Iran 2015, AS akan menderita kekalahan lagi setelah kegagalan dari apa yang disebut kebijakan tekanan maksimum terhadap Republik Islam.

Dalam sebuah posting di akun Twitter resminya pada hari Kamis (3/3), Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani mengatakan strategi “perlawanan aktif” bangsa Iran mengalahkan kebijakan tekanan maksimum yang ditempuh oleh mantan presiden AS Donald Trump, seperti yang diakui oleh pemerintahan AS saat ini.Strategi perlawanan aktif mengalahkan kebijakan Trump tentang tekanan maksimum yang diakui oleh pemerintahan AS saat ini.Jika #ViennaTalks tidak menghasilkan kesepakatan yang baik, pemerintahan AS saat ini akan merasa kalah dalam waktu dekat karena kurangnya penggunaan peluang diplomatik secara tepat waktu.“Jika #ViennaTalks tidak menghasilkan kesepakatan yang baik, pemerintahan AS saat ini akan merasa kalah dalam waktu dekat karena kurangnya penggunaan peluang diplomatik secara tepat waktu,” kata Shamkhani, saat negosiasi antara Iran dan kelompok negara-negara P4+1 di kebangkitan perjanjian Iran 2015 telah mencapai fase kritis.— (@alishamkhani_ir) 3 Maret 2022Kembali pada tahun 2018, Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), dan memberlakukan kembali sanksi yang dicabut berdasarkan perjanjian sambil menumpuk yang baru. Dia mengatakan dia mengadopsi kebijakan "tekanan maksimum" untuk memaksa Tehran merundingkan kesepakatan baru.Pembicaraan Wina dimulai April lalu antara Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA - Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan China - dengan asumsi bahwa AS, di bawah pemerintahan Joe Biden, bersedia untuk kembali mematuhi dengan menghapus sanksi. . [IT/r]