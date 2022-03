Pasukan AS Memindahkan Teroris Daesh dari Hasakah Suriah ke Irak

IslamTimes - Militer AS diam-diam telah memindahkan sejumlah besar anggota Daesh dari Kamp al-Khan al-Jabal di provinsi Hasakah timur laut Suriah, yang dijalankan oleh sekutu (AS)militan Kurdi, ke sebuah fasilitas di negara tetangga Irak, sebuah laporan mengatakan.

Kantor berita resmi Suriah, SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan pada hari Kamis (3/3) bahwa pasukan Amerika merelokasi ratusan teroris Daesh dan keluarga mereka di atas transportasi narapidana tugas berat, dan kendaraan dikawal oleh militan dari apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF).Pasukan AS menggunakan konvoi lebih dari 200 kendaraan untuk mengangkut mereka ke Irak melalui penyeberangan tidak sah al-Walid, tambahnya.Militer AS sering melatih militan anti-Damaskus di pangkalan al-Tanf dekat perbatasan Suriah dengan Irak dan Yordania.Sejumlah teroris Daesh yang ditangkap telah mengaku bekerja sama erat dengan pasukan militer AS yang ditempatkan di al-Tanf di provinsi Homs, Suriah tengah, dalam melakukan berbagai aksi teror dan sabotase.Washington secara sepihak mendeklarasikan "zona de-konflik" sepanjang 55 kilometer di sekitar fasilitas itu, dan sering mengancam akan menargetkan pasukan Suriah di dalam area tersebut.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut, mengklaim bahwa itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara. [IT/r]