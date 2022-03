Rusia Mengatakan Siap untuk Dialog dengan Barat tentang Jaminan Keamanan

IslamTimes - Rusia siap untuk berdialog dengan Barat mengenai jaminan keamanan dan masalah stabilitas strategis, kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov kepada RBC, Kamis (3/3).

“Kami siap untuk berdialog tentang isu-isu ini (jaminan keamanan – TASS), serta isu-isu yang berkaitan dengan stabilitas strategis. Kami menyesal bahwa rekan-rekan kami di Washington membuat keputusan – dan mengumumkannya beberapa hari yang lalu – untuk menangguhkan kontak ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS sepenuhnya harus disalahkan karena menangguhkan dialog.“Kami tetap bekerja dengan tenang dan percaya diri, kami memiliki tujuan khusus untuk dicapai. Tidak ada yang memutuskan dialog dengan AS tetapi saluran untuk dialog adalah masalah terpisah yang tergantung pada tujuan yang kita hadapi,” tegas Ryabkov.Menurut Ryabkov, Rusia dan AS saat ini mempertahankan dialog sebagian besar melalui kedutaan. “Kami tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa algoritma ini akan berubah dalam waktu dekat,” katanya.Pada 17 Desember 2021, Kementerian Luar Negeri Rusia merilis rancangan perjanjian tentang jaminan keamanan yang diharapkan Moskow akan diterima dari Washington dan NATO.Dokumen tersebut secara khusus mewajibkan NATO untuk menghentikan ekspansi ke arah timur dan mengembalikan infrastruktur militernya ke perbatasan tahun 1997.Amerika Serikat dan NATO menyerahkan tanggapan tertulis mereka terhadap proposal keamanan Rusia ke Moskow pada 26 Januari 2022. Barat gagal membuat konsesi penting, kata Rusia dalam tanggapannya sendiri pada Februari.Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus berdasarkan permintaan dari kepala republik Donbass.Pemimpin Rusia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina dan tujuannya adalah untuk mendemiliterisasi dan denazifikasi negara tersebut.Kementerian Pertahanan Rusia kemudian melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia tidak melakukan serangan terhadap kota-kota Ukraina. Kementerian menekankan bahwa infrastruktur militer Ukraina dihancurkan oleh senjata presisi dan tidak ada ancaman bagi warga sipil. [IT/r]