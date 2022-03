Gedung Putih Berusaha Mencopot Rusia dari Kursi Dewan Keamanan PBB

IslamTimes - Rusia menyalahgunakan posisinya di Dewan Keamanan PBB, tetapi menghapus negara itu sebagai anggota tetap tidak mungkin, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada hari Kamis (4/3).

AS sangat ingin mendukung Kiev selama konfliknya dengan Moskow, tetapi melalui cara lain, kata Jen PsakiPresiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyarankan agar Moskow dicopot dari posisinya di badan kunci PBB setelah invasi Rusia ke Ukraina pekan lalu.“Kami tidak melihat itu terjadi,” kata Psaki ketika ditanya tentang ide Zelensky selama pengarahan di Gedung Putih. “Kami tentu mengerti – Anda tahu, [Rusia] memiliki kursi permanen di Dewan Keamanan.”“Tentu saja, itulah mengapa sangat mengganggu bahwa Rusia, mengingat tanggung jawab khusus untuk menegakkan Piagam PBB, secara aktif menumbangkan Piagam dan menyalahgunakan posisinya,” dia bersikeras.Bersama dengan China, Prancis, Inggris, dan AS, Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak untuk memveto resolusi badan tersebut. Moskow terakhir menggunakan hak ini seminggu yang lalu untuk memblokir rancangan yang disponsori Amerika, mengutuk serangannya ke Ukraina.Psaki kembali menolak seruan Zelensky untuk menetapkan zona larangan terbang di atas Ukraina. Dia menjelaskan bahwa Presiden Joe Biden enggan membuat langkah seperti itu karena “pada dasarnya, militer AS akan menembak jatuh pesawat-pesawat Rusia dan menyebabkan – mendorong potensi perang langsung dengan Rusia, sesuatu – langkah tepat yang kami inginkan. menghindari."Namun, Psaki bersikeras bahwa Washington tetap fokus penuh untuk mendukung pemerintah Ukraina, termasuk dengan “mempercepat bantuan, mempercepat bantuan pertahanan militer, terlibat erat dengan mereka.”Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina Kamis lalu, dengan mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan "genosida" yang dilakukan oleh Kiev di republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri di wilayah tenggara Donbass. Menurut Rusia, mereka tidak berencana untuk menduduki negara tetangga, tetapi hanya ingin "mendenazifikasi" dan "mendemilitarisasi" negara itu.Kiev telah menolak klaim Moskow yang mendalangi pengambilalihan Donbass secara paksa, bersikeras bahwa Rusia melancarkan perang tanpa provokasi melawannya. [IT/r]