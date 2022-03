Kremlin: Embargo Minyak Rusia Bisa Pukul Pasar Energi Global dengan Keras

IslamTimes - Menurut juru bicara Kremlin, Rusia telah mengamati situasi di pasar energi internasional dengan cermat. Kemungkinan embargo minyak Rusia dapat memukul pasar energi global dengan keras, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

“Ini adalah masalah yang kami perhatikan dengan cermat. Tentu saja, situasi ini dapat mengubah pasar energi internasional secara dramatis, ini pasti memiliki konsekuensi yang cukup serius”, kata juru bicara itu.Ditanya tentang tujuan Barat untuk mengisolasi Rusia, Peskov mengatakan AS dan Eropa bukanlah seluruh dunia.Awal pekan ini, Moody's Investors Service mengungkapkan pandangannya tentang harga komoditas di tengah krisis Rusia-Ukraina, mengatakan bahwa "kemungkinan pembalasan oleh Rusia sebagai tanggapan terhadap sanksi juga dapat menyebabkan guncangan harga energi lebih lanjut, terutama di Eropa".Prospek Moody datang pada hari ketika harga minyak AS mencapai level tertinggi sejak krisis keuangan 2008, melintasi $ 116 per barel, sementara patokan global Brent melonjak menjadi hampir $ 120. Sekitar 40% gas Eropa dan 10% minyak dunia berasal dari Rusia. [IT/r]