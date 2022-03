Hizbullah: Pialang AS Menyusup dari Mediasi Demarkasi Perbatasan Maritim ke Merencanakan Kesepakatan Normalisasi antara Lebanon - 'Israel'

IslamTimes - Kepala blok parlemen Loyal ke Perlawanan, Hajj Mohammad Raad, menegaskan kembali bahwa Hizbullah tidak ikut campur dalam file demarkasi perbatasan laut antara Lebanon dan entitas Zionis, menambahkan bahwa pemerintah Lebanon akan memikul tanggung jawab ini.

Berbicara pada upacara berkabung di Lebanon selatan, MP Raad memperingatkan bahwa perantara AS yang menengahi demarkasi perbatasan laut antara Lebanon dan entitas Zionis memanfaatkan masalah ini untuk merencanakan kesepakatan normalisasi antara kedua belah pihak.Anggota parlemen Raad bertanya-tanya bagaimana nasib Lebanon jika diputuskan oleh kontak telepon yang diterima dari kedutaan AS di Beirut, merujuk pada kecaman pemerintah Lebanon atas operasi Rusia di Ukraina.[IT/r]Sementara itu, anggota blok Hizbullah, MP Hasan Fadlallah, membenarkan bahwa pemerintah AS sedang berusaha membangun kembali sektor perbankan di Lebanon agar tetap mampu melacak pergerakan dana di negara itu.Anggota parlemen Fadlallah memperingatkan agar tidak mempercayai pemerintah AS dan mediasinya, menekankan bahwa Hizbullah akan menghadapi semua tekanan Washington di Lebanon. [IT/r]