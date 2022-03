Pasukan Suriah Paksa Mundur Konvoi Militer AS dari Hasakah 

IslamTimes - Dua konvoi militer AS terpaksa mundur dari daerah di provinsi timur laut Suriah Hasakah setelah penduduk setempat dan pasukan pemerintah bekerja sama untuk mencegah mereka melewati lingkungan mereka.

Penduduk setempat di desa al-Salihiyah memblokir jalan, memaksa konvoi AS, dikawal oleh militan Kurdi yang didukung AS yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokrat Suriah [SDF], untuk berbalik dan kembali ke arah asalnya pada hari Kamis (3/3) sore, menurut kantor berita resmi Suriah SANA.Dalam peristiwa terpisah, konvoi empat kendaraan militer AS terpaksa kembali karena tentara pemerintah Suriah dan penduduk desa Al-Da'doushiya yang marah menghalangi mereka mendekat.Konvoi itu disertai dengan mobil milik militan SDF, menurut SANA.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara. [IT/r]