Media Barat: Kekaisaran Kemunafikan

IslamTimes - Konflik di Ukraina telah menutup cara kerja media barat arus utama. Selama tujuh hari terakhir, dunia telah menyaksikan tren standar ganda yang tidak masuk akal dalam hal bagaimana konflik Rusia-Ukraina ditangani. Berita utama surat kabar dan acara TV di Barat telah dibesar-besarkan dengan kemunafikan, ketika jurnalis dan tokoh politik menyatakan empati terhadap orang-orang Ukraina yang mengungsi, hanya untuk mengabaikan invasi dan perang yang mereka lakukan bertahun-tahun yang lalu di negara-negara dunia ketiga.

Ketika situasi di Ukraina meningkat, orang Ukraina dan orang lain dari berbagai negara dan ras mulai meninggalkan negara itu untuk keselamatan. Dalam hitungan hari, jurnalis barat, pakar media, dan tokoh politik banyak mengeluarkan pernyataan yang munafik dan rasis dalam menyikapi penderitaan para pengungsi di Ukraina.Beberapa siswa Afrika telah memposting video di media sosial yang mengecam rasisme yang mereka derita di perbatasan Ukraina-Polandia, karena mereka harus menunggu selama 24 jam sementara orang kulit putih melintasi perbatasan dengan mudah.Selain itu, seorang pejabat senior Ukraina menyatakan dalam pertemuan yang disiarkan televisi, "Ini sangat emosional bagi saya, karena saya melihat orang-orang Eropa dengan mata biru dan rambut pirang terbunuh"; sebuah pernyataan yang meninggalkan kejutan besar di platform media sosial.Dalam artikelnya di The Telegraph, jurnalis Inggris Daniel Hannan menulis, “Mereka tampak sangat mirip dengan kita. Itulah yang membuatnya sangat mengejutkan. Ukraina adalah negara Eropa. Orang-orangnya menonton Netflix dan memiliki akun Instagram.”Hannan ingin menggambarkan bahwa HANYA orang Eropa – dan BUKAN orang dunia ketiga yang dilanda perang – memiliki hak istimewa tersebut. Dia secara luas dikritik secara online karena artikelnya, dengan tweet menunjukkan betapa rendahnya tulisannya. Bagi banyak orang, ini adalah jenis jurnalisme terburuk, bahkan jika memang pantas disebut demikian.Ketika konflik Rusia-Ukraina berlanjut, kemunafikan dalam liputan media tentang peristiwa tersebut terus berlangsung. The Sun Herald telah mendedikasikan pada 28 Februari halaman depannya untuk sebuah artikel dengan judul "Sebuah Ibukota Di Bawah Pengepungan", yang menggambarkan apa yang disebutnya "kekacauan" di ibukota Ukraina sebagai "Gambar-gambar dramatis menunjukkan tabrakan konflik militer terhadap warga sipil. populasi saat Rusia mulai mengepung Kiev.”Namun, surat kabar Amerika yang sama ini tidak meliput situasi negara-negara dunia ketiga yang telah diserbu oleh Amerika Serikat dan sekutunya ketika mereka dikepung selama bertahun-tahun.Di atas dan di atas, reporter berita CBS Charel D'agata selama liputan langsungnya dari Keiv mengatakan, “Ini bukan tempat, dengan segala hormat, seperti Irak atau Afghanistan yang telah menyaksikan konflik berkecamuk selama beberapa dekade. Ini adalah negara yang relatif beradab, relatif Eropa...”; menunjukkan wajah sebenarnya dari propaganda barat ketika peristiwa bertentangan dengan kepentingan mereka.Selain itu, beberapa hari yang lalu, New York Post memposting gambar dan memberi judul, "Seorang tentara Ukraina yang heroik meledakkan dirinya di jembatan untuk mencegah Tentara Rusia maju lebih jauh." Seharusnya, jika operasi yang sama ini terjadi terhadap kolonial barat di Timur Tengah, judulnya adalah: “Teroris melancarkan serangan bunuh diri terhadap pasukan damai kita.”Untuk memvalidasi klaim dengan tindakan dalam hal pemalsuan seruan Barat untuk menghormati kebebasan berbicara, Uni Eropa telah mengadopsi sanksi terhadap outlet milik negara RT/ Russia Today dan Sputnik, menyensor siaran mereka di UE – cara tidak langsung untuk melarang liputan apa pun dari pihak Rusia.Tidak hanya liputan berita barat dinodai dengan kemunafikan, tetapi seruan untuk mengecualikan Rusia dari acara olahraga memiliki bagian yang adil. Rusia telah dikeluarkan dari acara olahraga saat ini atau dilucuti hak negaranya untuk menjadi tuan rumah acara yang diarahkan oleh negara-negara Eropa. UEFA dan FIFA menangguhkan semua klub dan tim nasional Rusia dari kompetisi "sampai pemberitahuan lebih lanjut".Meskipun skenario pecahnya perang adalah yang terburuk terlepas dari waktu dan tempat, ini adalah perang pertama dalam sejarah modern yang mengungkap disinformasi negara-negara barat. Perang ini memperlihatkan standar ganda munafik dari apa yang disebut kebebasan berbicara Barat. [IT/r]