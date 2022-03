Al-Waght: Penyebab Krisis Ukraina Ketidakpercayaan pada AS

Islam Times - Ketika Donald Trump dalam kompetisi pemilu 2016 berbicara tentang penurunan kekuatan dan citra AS secara global, outlet media kapitalisme menyebut pernyataannya sebagai tidak valid dan tidak dapat dibenarkan. Tapi hanya sedikit orang di arena politik Amerika yang dapat menyangkal fakta ini saat ini. Sekarang lebih dari sebelumnya, Trump dan pandangan kanan baru tentang kejatuhan AS jatuh kekuatan hegemonik terlihat lebih dapat diterima, sebuah analisa di situs Al-Waght menjelaskan.

Tidak diragukan lagi, Trump benar kala mengatakan tidak ada seorang pun di panggung dunia yang mengandalkan AS dan janji-janji presidennya lagi. Dia juga sangat menyadari bahwa, tidak seperti di masa lalu, sekutu Eropa serta saingan AS di sistem dunia tidak percaya atau takut pada negara itu.Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan adalah; mengapa pandangan Trump sebagai presiden sayap kanan dan garis keras, yang sebelum kepresidenannya tidak memiliki pengalaman politik, dapat dipertahankan? Apa pusat gravitasi dari penurunan hegemoni global AS?Selama beberapa dekade, salah satu pilar kekuatan global AS adalah jaringan sekutu regionalnya di seluruh dunia. Namun dalam dekade terakhir, dan terutama baru-baru ini, perkembangan seperti skandal penarikan Washington dari Afghanistan dan pengkhianatan pemerintah Ashraf Ghani di Kabul, meninggalkan pasukan Kurdi Suriah, yang sejak 2014 bertindak sebagai infanteri Washington di lapangan ke tangan militer Turki di Suriah utara, dan baru-baru ini, mengkhianati Presiden Ukraina pro-Barat Volodymyr Zelensky di hadapan Rusia, telah menurunkan prestise Amerika di antara sekutunya ke titik terendah.Sebelum ini, pada tahun-tahun setelah runtuhnya Blok Timur pada awal 1990-an dan bahkan dalam dekade-dekade berikutnya, dukungan AS untuk Eropa dan semua sekutunya selama Perang Dingin adalah jaminan berakhirnya krisis politik apa pun, karena diasumsikan bahwa Washington akan bersedia mendukung sekutunya dalam hal apa pun, dan ini menyebabkan penerimaan kepemimpinan Washington dalam skala besar. Tetapi pengkhianatan dan perbuatan buruk Washington yang berulang-ulang kepada sekutunya di arena dunia sekarang tidak hanya mencela prestise Washington tetapi juga memicu alarm bagi para aktor yang menempatkan keamanan mereka pada janji-janji dukungan Amerika pada saat dibutuhkan.Mungkin ketika Ashraf Ghani dan pejabat pemerintah Afghanistan lainnya sedang dalam perjalanan ke bandara dan meninggalkan negara itu pada hari jatuhnya Kabul pada 15 Agustus 2021, bahkan dengan koper penuh dolar, gagasan itu terus-menerus terlintas di benak mereka bahwa bagaimana Amerika, yang menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 dan menanggung biaya keuangan, militer, dan kemanusiaan yang besar dan menggulingkan apa yang disebut teroris dari kekuasaan, kini malah bernegosiasi dengan musuh mereka dan mencapai kesepakatan dan meninggalkan pemerintah boneka Ghani dan sekutunya.Mungkin telah dipikirkan bahwa kehidupan orang-orang Afghanistan tidak berharga bagi Washington dan aliansi Anglo-Saxon, dan pengkhianatan terhadap orang-orang Afghanistan ini normal, tetapi semua orang tampaknya salah untuk berpikir demikian ketika krisis Ukraina pecah. Zelensky mengatakan dalam pidato televisi pertamanya sejak dimulainya kampanye Rusia bahwa dia kecewa setelah berbicara dengan para pemimpin Barat, "Saya tidak melihat siapa pun berjuang bersama Ukraina." Ini membuktikan kenyataan: pengkhianatan AS tidak mengenal sekutu non-Eropa atau Eropa.Ini bagian tak terpisahkan dari sifat politik Amerika.Mungkin setiap kali Zelensky, aktor yang berubah menjadi politisi, muncul di depan kamera dengan wajah sedih oleh pengkhianatan Amerika, dia tidak percaya bahwa pengalaman akting dan kehadiran di depan kamera tidak dapat menyembunyikan kesedihan yang disebabkan oleh negaranya yang dibodohi hingga tenggelam ke dalam rawa perang dengan janji dukungan dari Gedung Putih. Memang, AS dan Biden harus disalahkan atas krisis Ukraina saat ini karena politisi Gedung Putihlah yang terus-menerus menghasut Ukraina untuk menyerang wilayah timur Dontesk dan Luhansk pro-Rusia yang memisahkan diri. Biden-lah yang mendorong tawaran Ukraina untuk keanggotaan NATO. Tapi sekarang yang dia lakukan hanyalah mengirim helm tempur untuk pasukan Ukraina.Tidak diragukan lagi, Zelensky bukan dan tidak akan menjadi yang terakhir dalam daftar korban pengkhianatan AS. Sekarang diyakini bahwa setiap orang, sekutu dekat dan non-dekat Washington, harus mempertimbangkan kembali kebijakan mereka dan meninggalkan kepercayaan pada Amerika. Berikut adalah serangkaian sisi yang bergantung pada AS untuk keamanannya:Perkembangan terakhir di Ukraina dan Afghanistan, di mana pengkhianatan dan kelalaian Amerika terlihat jelas, telah menyebabkan lebih banyak kekhawatiran di antara negara-negara Arab di Teluk Persia daripada yang lain. Rezim patrimonial Arab di Asia Barat telah menjadi semakin bersekutu dengan AS selama beberapa dekade terakhir, terutama sejak akhir Perang Dingin 1991, dan menempatkan ekonomi besar-besaran, kemitraan, dan kemitraan politik dengan Washington dalam agenda mereka. Dengan menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika, negara-negara ini pada dasarnya telah menyerahkan kemampuan keamanan dan pertahanan mereka ke Washington. Tetapi perkembangan di kawasan selama beberapa tahun terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa, di satu sisi, sistem pertahanan yang dikendalikan AS sangat rentan dan, di sisi lain, jika terjadi krisis, Washington tidak mendukung mereka dengan cara apa pun.Perkembangan terakhir di Ukraina membuat tidak hanya negara-negara Arab Teluk Persia tetapi juga sekutu AS, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, di Asia Timur dalam keadaan cemas dan bingung. Di bawah doktrin "poros ke Timur" yang diprakarsai Obama, AS telah menganggap China sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri. Sekarang, bagaimanapun, negara-negara Asia Timur melihat masa depan kepercayaan di AS dengan ragu. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, kawasan Hong Kong, dan bahkan Vietnam, sementara itu, lebih memperhatikan prospek kerja sama dan dukungan Washington untuk diri mereka sendiri dalam menghadapi ancaman yang ada.Bahkan Washington telah menyadari hal ini dalam beberapa bulan terakhir. Dalam wawancara dengan ABC News pada 19 Agustus 2021, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa situasi di Taiwan berbeda dengan di Afghanistan, seolah-olah Washington telah menandatangani perjanjian kerja sama militer terbuka dengan Taiwan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa jika terjadi invasi China ke Taiwan atau gerakan militer Korea Utara melawan Jepang dan Korea Selatan, skenario yang mungkin adalah bahwa Barat akan mengadopsi pendekatan seperti yang diadopsi ke Ukraina.Bukan hanya aktor negara yang semakin khawatir tentang hubungan masa depan dengan AS. Kadang-kadang, juga kelompok seperti Kurdi Suriah dan Kurdi Irak. Wilayah Kurdistan Irak sejak tahun 1991 telah mengikat keamanannya dengan kebijakan AS dan mereka lebih dari sekali menjadi korban kebijakan AS yang berbahaya. Dengan wilayah Kurdi jauh lebih lemah daripada Ukraina Eropa ke AS, tidak sulit untuk memprediksi apa yang dilakukan Amerika jika ada ancaman terhadap otonomi Kurdi.Selain Kurdi Irak, Kurdi Suriah setelah 2014 bermain sebagai infanteri AS di medan pertempuran dan mengikat keberadaan mereka dengan dukungan Washington. Kurdi Suriah menjadi korban ketidaksetiaan Amerika dalam dua invasi Turki ke Afrin pada 2018 dan Efrat Timur pada 2020, tetapi juga menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. Perkembangan terakhir di Ukraina dan skandal pelarian orang Amerika dari Afghanistan dapat menyebabkan lebih banyak kekhawatiran bagi Kurdi Irak di Suriah daripada aktor lain di dunia. Amerika, yang mengorbankan negara merdeka dan pemerintahan boneka di Afghanistan dan akhir-akhir ini di Ukraina, tidak diragukan lagi akan dengan mudah meninggalkan orang Kurdi yang hanya proksi sub-nasional bagi mereka.Ada pihak-pihak di Irak yang mendukung kedekatan dan kepercayaan pada Washington di bawah perjanjian strategis dan pakta keamanan. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk menjamin keamanan rakyat Irak dan tetap berkuasa untuk diri mereka sendiri dengan meletakkan semua telur mereka di keranjang dukungan AS. Tetapi perkembangan Afghanistan dan sekarang Ukraina membawa mereka berhadapan dengan kenyataan pahit: pada dasarnya, kepercayaan pada Amerika tidak ada gunanya, bukan hanya untuk Irak tapi juga untuk penguasa boneka Arab.[IT/AR]