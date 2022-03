Duta Besar Rusia Sebut Retorika AS Menjadi Tidak Bertanggung Jawab, Serukan Dialog

IslamTimes - Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan bahwa retorika anti-Rusia Washington mulai menimbulkan risiko bagi keamanan internasional dan bahwa dia siap untuk membahas masalah penguatan stabilitas strategis dengan politisi AS mana pun.

Senator AS Rick Scott mengatakan dalam sebuah wawancara di "Full Court Press dengan Greta Van Susteren" yang akan mengudara pada hari Minggu bahwa pengiriman pasukan AS ke Ukraina tidak boleh sepenuhnya dikecualikan. "Anda harus selalu membuka semua pilihan Anda ... Saya tidak berpikir Anda harus mengambilnya dari meja," kata Scott seperti dikutip The Hill.Mengomentari pernyataan Scott, Antonov mengatakan kepada wartawan bahwa “retorika anti-Rusia di AS telah mencapai titik absurditas.”“Ada kesan bahwa politisi lokal tidak sepenuhnya menyadari pernyataan mereka,” kata pejabat itu. “Slogan-slogan yang disuarakan di Washington menjadi semakin tidak bertanggung jawab, provokatif, dan, yang paling penting, sangat berisiko bagi keamanan internasional.”Duta Besar Rusia menunjukkan bahwa pernyataan Scott dapat ditafsirkan sebagai seruan untuk konfrontasi langsung antara kekuatan nuklir utama dan mendesak anggota parlemen AS untuk kembali ke akal sehat dan berupaya memulihkan dialog."Saya siap bertemu dengan politisi Amerika mana pun, termasuk anggota majelis tinggi dan rendah Kongres, untuk membahas cara memperkuat stabilitas strategis," kata Antonov.Pekan lalu, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa dalam skenario apa pun pemerintah AS tidak bermaksud mengirim pasukan Amerika ke Ukraina. [IT/r]