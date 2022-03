Rusia Mengklaim Ukraina Menghancurkan Bukti Program Senjata Biologis yang Didanai AS

IslamTimes - Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Kiev memerintahkan para ilmuwan untuk menghancurkan sampel wabah, antraks, dan patogen mematikan lainnya.

Ketika pasukan Rusia memasuki Ukraina, pemerintah di Kiev memerintahkan "pemusnahan darurat" patogen termasuk wabah dan antraks di laboratorium yang didanai AS di dekat perbatasan Rusia, Kementerian Pertahanan di Moskow mengklaim pada hari Minggu (6/3). Desas-desus sebelumnya bahwa militer Rusia menargetkan biolab yang dikelola AS dihapuskan sebagai teori konspirasi, tetapi kementerian telah berjanji untuk mendukung klaimnya dengan dokumen.“Kami telah menerima dokumentasi dari karyawan biolaboratorium Ukraina tentang penghancuran darurat pada 24 Februari dari patogen wabah, antraks, tularemia, kolera, dan penyakit mematikan lainnya yang sangat berbahaya,” bunyi pernyataan dari kementerian.Pernyataan itu menuduh "rezim Kiev" melakukan "pembersihan darurat" untuk menyembunyikan bukti program senjata biologis, yang diklaim kementerian didanai oleh AS, dan melibatkan produksi "komponen senjata biologis" setidaknya di dua laboratorium di kota Poltava dan Kharkov, yang keduanya telah menyaksikan pertempuran sengit antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir.Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh kementerian konon termasuk perintah dari Kementerian Kesehatan Ukraina untuk menghancurkan patogen, dan daftar kuman yang dimaksud.RT tidak dapat secara independen memverifikasi keaslian dokumen-dokumen ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka saat ini sedang dianalisis oleh spesialis perlindungan radiasi, kimia dan biologi.“Dalam waktu dekat kami akan mempresentasikan hasil analisisnya,” kata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa dokumen tersebut akan membuktikan bahwa Ukraina dan AS melanggar Pasal 1 Konvensi Senjata Biologis PBB. AS, Ukraina, dan Rusia termasuk di antara lebih dari 180 pihak dalam perjanjian ini, dan berdasarkan Pasal 1 perjanjian tersebut, semua pihak setuju “dalam keadaan apa pun untuk tidak mengembangkan, memproduksi, menimbun, memperoleh, atau menyimpan” senjata biologis.Hingga artikel ini diterbitkan, Washington belum mengomentari klaim kementerian, begitu juga dengan Kiev.Pada hari-hari awal serangan militer Rusia bulan lalu, klaim beredar secara online bahwa Rusia menargetkan biolab yang didanai Barat dengan serangan rudal. Tuduhan ini tidak pernah diverifikasi dan dicemooh oleh sumber-sumber barat sebagai teori konspirasi, meskipun Pentagon telah secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya bekerja dengan pemerintah Ukraina untuk "mengkonsolidasikan dan mengamankan patogen dan racun yang menjadi perhatian keamanan di fasilitas pemerintah Ukraina," untuk "penelitian dan penelitian yang damai. pengembangan vaksin,” menurut kedutaan AS di Kiev. [IT/r]