FATF Menambahkan Uni Emirat Arab ke 'Daftar Abu-abu' Pencucian Uang Global

IslamTimes - Uni Emirat Arab telah menjanjikan "tindakan tegas" terhadap pencucian uang dan pendanaan gelap setelah pengawas kejahatan keuangan global menempatkan negara kecil Teluk Persia itu dalam "daftar abu-abu" negara-negara yang membutuhkan pemantauan ekstra.

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris mengambil keputusan untuk menempatkan UEA, yang mencakup pusat perdagangan-ke-pariwisata Dubai dan Abu Dhabi yang kaya minyak, ke dalam daftar abu-abu karena kekhawatiran bahwa negara tersebut tidak cukup melawan kegiatan keuangan ilegal.Daftar tersebut mencakup 23 negara termasuk Pakistan, Suriah dan Yaman.Negara-negara itu “secara aktif bekerja dengan FATF untuk mengatasi kekurangan strategis dalam rezim mereka untuk melawan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pembiayaan proliferasi,” kata pengawas global dalam sebuah pernyataan.FAFT mengatakan UEA masih perlu melakukan perbaikan di beberapa bidang, termasuk kebutuhan untuk memperkuat kemampuannya untuk mengejar ancaman pencucian uang berisiko tinggi dan menunjukkan “peningkatan berkelanjutan” dalam penyelidikan dan penuntutan pencucian uang.Pejabat UEA mengatakan mereka akan berusaha untuk memenuhi daftar persyaratan yang ditetapkan oleh gugus tugas, termasuk meningkatkan penuntutan dan mengidentifikasi penghindaran sanksi.UEA telah dikenal sebagai pusat bisnis di mana tas berisi uang, berlian, emas, dan barang berharga lainnya dapat dipindahkan ke dan melaluinya.“Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sistem anti pencucian uang UEA adalah bukti komitmen kuat kami untuk memerangi masalah global ini sebagai prioritas strategis,” kata Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, menteri dalam negeri dan wakil perdana menteri UEA..@SaifBZayed: Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sistem anti pencucian uang UEA merupakan bukti komitmen kuat kami untuk memerangi masalah global ini sebagai prioritas strategis.https://t.co/u0Swu5vUL3 pic.twitter.com/UtjSWwAfPE— Kantor Media Dubai (@DXBMediaOffice) 5 Maret 2022Pakar keuangan mengatakan penetapan daftar abu-abu adalah kemunduran besar bagi UEA, karena menghadapi persaingan yang meningkat dari tetangganya Arab Saudi, yang menumbuhkan pasar keuangannya dan mengambil langkah-langkah untuk menarik lebih banyak investasi.Pada bulan Oktober, FATF juga menurunkan peringkat Turki ke daftar abu-abu karena diduga gagal mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Pengawas juga menempatkan Mali dan Yordania pada daftar pemantauan yang meningkat.Daftar abu-abu dilaporkan meregangkan hubungan negara dengan bank asing dan investor yang mengikuti peringkat FATF.FATF adalah lembaga pengatur tidak mengikat yang dibentuk oleh Jerman, Inggris, Italia, AS, Prancis, Jepang dan Kanada ditambah Komisi Eropa, dan delapan negara Eropa lainnya.Menurut banyak ahli, itu mencerminkan kepentingan negara-negara kuat seperti negara-negara anggota UE dan AS yang memberlakukan preferensi di yurisdiksi lain. Mereka mengatakan organisasi itu mencerminkan kepentingan negara-negara kuat karena bergantung pada dana dari pemerintah Barat, terutama AS.Para pendirinya memuji FATF atas standar globalnya dalam melawan pendanaan terorisme dan melindungi integritas sistem keuangan internasional.Namun, FATF tidak pernah menjadikan AS dan Eropa standar anti-terorisme untuk menciptakan dan mendukung kelompok teroris seperti al-Qaeda, Daesh dan Mujahedin Khalq Organization (MKO) anti-Iran yang hingga saat ini masuk dalam daftar organisasi teroris mereka. . [IT/r]