Senator AS: Menerapkan Zona Larangan Terbang di atas Ukraina 'Berarti Memulai Perang Dunia III'

IslamTimes - Senator Republik AS Marco Rubio dan Joni Ernst mengatakan bahwa menerapkan "zona larangan terbang" di atas Ukraina akan mengakibatkan Perang Dunia III, ketika pejabat AS dan anggota parlemen berdebat tentang penerapannya di negara itu.

Rubio mengatakan kepada pembawa acara ABC "This Week" George Stephanopoulos pada hari Minggu (6/2) bahwa dia "tidak yakin banyak orang sepenuhnya memahami apa artinya itu.""Zona larangan terbang telah menjadi slogan. Saya tidak yakin banyak orang sepenuhnya memahami apa artinya itu," katanya."Itu berarti menerbangkan AWACS 24 jam sehari, itu berarti kesediaan untuk menembak jatuh dan menyerang pesawat Rusia di langit. Itu berarti, sejujurnya, Anda tidak dapat menempatkan pesawat-pesawat itu di atas sana kecuali mereka bersedia melumpuhkan anti- sistem pesawat yang telah dikerahkan Rusia, dan tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di Rusia dan Belarusia," kata Rubio."Jadi pada dasarnya zona larangan terbang, jika orang mengerti artinya, itu artinya Perang Dunia II. Itu artinya dimulainya Perang Dunia III," kata Rubio. "Bukan aturan yang Anda lewati yang harus dipatuhi setiap orang. Ini adalah kesediaan untuk menembak jatuh pesawat Federasi Rusia, yang pada dasarnya adalah awal dari Perang Dunia III."Zona larangan terbang dibuat untuk mencegah negara melakukan serangan terhadap sekelompok orang atau terbang di area tertentu.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta AS untuk menetapkan "zona larangan terbang" untuk melindungi Ukraina dari serangan udara Rusia dan berhenti membeli minyak dan gas Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa itu akan menyebabkan konsekuensi bencana.Presiden AS Joe Biden telah menolak gagasan zona larangan terbang karena risiko "potensi perang langsung dengan Rusia." [IT/r]