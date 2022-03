Blinken Mengatakan 400 Pasukan Tambahan AS Akan Tiba di Lituania dalam Beberapa Hari Mendatang

Antony Blinken, US Secretary of State

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Senin (7/3) bahwa 400 tentara tambahan akan tiba di Lithuania dari Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang.

“Tambahan 400 personel dari Tim Tempur Brigade Lapis Baja 1 akan tiba di Lituania dalam beberapa hari mendatang,” kata Blinken kepada wartawan selama kunjungannya ke Lituania, seperti yang disiarkan oleh LRT.Dia menegaskan kembali komitmen AS terhadap Pasal 5 Piagam NATO, mencatat bahwa jika terjadi agresi terhadap negara-negara NATO, AS, dengan mitra dan sekutunya, akan mempertahankan “setiap inci wilayah NATO.”Dengan pengerahan tambahan ini, kontingen pasukan AS di Lithuania akan bertambah menjadi sekitar 1.000 orang.Sebuah batalyon AS yang terdiri dari sekitar 500 tentara saat ini ditempatkan di area pelatihan militer di Pabradė, di distrik venčionys di utara Vilnius. [IT/r]