Bensin Global Mencapai Rekor Baru karena Harga Minyak dan Gas Melonjak

IslamTimes - Harga bensin telah mencapai rekor tertinggi lainnya karena biaya minyak dan gas melonjak sehubungan dengan perang di Ukraina.

Harga minyak melonjak menjadi $139 per barel, level tertinggi selama hampir 14 tahun, sementara harga grosir gas untuk pengiriman hari berikutnya naik lebih dari dua kali lipat.Itu terjadi ketika AS mengisyaratkan larangan membeli energi Rusia, karena melihat ke negara lain untuk meningkatkan pasokan.Harga bensin Inggris mencapai rata-rata 155p per liter, kata kelompok otomotif AA.Gejolak pasar memicu kekhawatiran bahwa harga banyak barang sehari-hari mulai dari makanan hingga bensin dan pemanas, yang sudah naik pada tingkat tercepat selama 30 tahun, dapat didorong lebih tinggi.Rusia adalah produsen minyak mentah terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi, dan memasok sekitar sepertiga kebutuhan Eropa. Harga minyak mentah Brent naik lebih dari seperlima pekan lalu di tengah kekhawatiran pengurangan pasokan Rusia.Pada 24 Februari, Rusia memulai operasi militer melawan nasionalis ekstremis dan rezim Kiev untuk melindungi keamanan nasional Rusia.[IT/r]