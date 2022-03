Laporan: AS Tidak Akan Mengangkat Pengepungan Ekonomi di Lebanon sampai Pengikutnya Memenangkan Pemilihan Parlemen

IslamTimes - Amerika Serikat tidak akan mencabut pengepungan keuangan dan ekonominya di Lebanon sampai pemilihan parlemen mendatang.

Pemerintah AS menekan para pejabat Libanon untuk merebut konsesi dalam file demarkasi perbatasan laut di samping masalah lainnya.Washington telah memblokir aliran dolar AS ke Lebanon dan mencegahnya melaksanakan proyek transaksi listrik berdasarkan impor gas dari Mesir dan tenaga listrik dari Yordania melalui Suriah.Menurut sumber TV Al-Manar, delegasi Departemen Keuangan AS, yang mengunjungi Beirut beberapa hari lalu, mengatakan kepada Gubernur BDL (Banque Du Liban) Riad Salameh bahwa Washington tidak akan membantu Lebanon secara finansial dan ekonomi untuk mengatasi krisis tersebut.'Penengah' AS dalam pembicaraan Lebanon-Israel tentang demarkasi perbatasan laut, Amos Hochstein, membalikkan semua arah pemerintahannya untuk mendukung kesepakatan gas dan listrik antara Lebanon dan Mesir serta Yordania melalui Suriah.Bertentangan dengan pernyataan duta besar AS untuk Lebanon Dorothy Shea yang mengklaim bahwa pemerintahannya telah menyetujui kesepakatan impor listrik, Hochstein mengatakan kepada TV Channel LBCI bahwa Washington tidak memberikan keringanan untuk memungkinkan transaksi ini terjadi.Hochstein sengaja mengabaikan kesepakatan impor tenaga listrik antara Lebanon dan Yordania, dengan fokus hanya pada kesepakatan gas antara Lebanon dan Mesir.[IT/r]Mediator kelahiran Israel menganggap bahwa transaksi tersebut tidak boleh melanggar hukum Caesar, menimbulkan lebih banyak keraguan pada sikap AS mengenai persetujuan seluruh kesepakatan.Akibatnya rakyat Lebanon akan tetap menderita akibat pemadaman listrik di tengah sikap AS yang memeras mereka untuk membuat konsesi terkait file demarkasi perbatasan laut.Jelas bahwa pemerintah AS akan memutuskan kebijakannya di Libanon mengingat hasil pemilihan parlemen mendatang yang dijadwalkan akan diadakan pada 15 Mei. Jika para pengikutnya kalah dalam pemilihan, ia mungkin tidak akan pernah mencabut pengepungannya di Libanon.