Kemungkinan Larangan Minyak Rusia: Pemerintahan Biden Mengatakan 'Belum Ada Keputusan Dibuat

Islam Times - Pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan kemungkinan larangan impor minyak dari Rusia ke Amerika Serikat, tetapi "belum ada keputusan yang dibuat saat ini," kata seorang pejabat pemerintah.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada hari Minggu bahwa pemerintah sedang berbicara dengan mitra dan sekutu "untuk melihat, secara terkoordinasi, pada prospek pelarangan impor minyak Rusia, sambil memastikan masih ada pasokan minyak yang tepat di pasar dunia.Seorang pejabat administrasi mengatakan bahwa diskusi sedang berlangsung."Kami sangat jelas bahwa kami sedang mempertimbangkan kemungkinan larangan impor minyak AS," kata pejabat itu seperti dilaporkan Fox News. "Belum ada keputusan yang dibuat saat ini."Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia adalah produsen minyak terbesar ketiga di dunia, dan mengatakan bahwa "dampak terhadap impor minyak AS akan minimal dibandingkan terhadap sekutu dan mitra."Ekspor minyak Rusia menyumbang sekitar sepertiga dari impor minyak Eropa, namun, untuk Amerika Serikat, ekspor Rusia hanya di bawah 10% dari keseluruhan impor AS."Jadi kami mengakui Amerika Serikat memiliki serangkaian kapasitas dan kemampuan yang berbeda untuk mengurangi dampak daripada sekutu dan mitra lainnya," kata pejabat itu kepada Fox News.“Ketika kami mengatakan bahwa kami terlibat dengan sekutu dan mitra dalam hal ini, ini tentang bekerja dengan berbagai negara di seluruh dunia—baik produsen energi maupun mereka yang memiliki cadangan pasokan minyak—dalam mengatasi dampak tekanan harga energi,” pejabat itu menambahkan.Komentar itu muncul setelah Reuters, pada hari Senin, melaporkan bahwa pemerintahan Biden dapat mempertimbangkan larangan impor minyak Rusia ke AS tanpa sekutunya di Eropa melakukan hal yang sama.Komentar itu juga muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyerukan "boikot" minyak Rusia saat Rusia melanjutkan invasinya ke Ukraina untuk hari kedua belas.Zelenskyy mengatakan Ukraina "memutuskan masa depan benua dengan perlawanan kami.""Jika invasi berlanjut dan Rusia tidak mengubah rencananya, maka paket sanksi baru diperlukan," kata Zelenskyy. "Langkah sanksi baru terhadap perang, demi perdamaian."Zelenskyy menyerukan "boikot ekspor Rusia, yaitu penolakan dari minyak dan produk minyak dari Rusia.""Ini bisa disebut embargo, tetapi juga bisa disebut moral ketika Anda menolak memberikan uang kepada teroris," kata Zelenskyy, seraya menambahkan bahwa juga harus ada boikot impor ke Rusia, dengan mengatakan jika Moskow tidak mau "mengikuti aturan beradab, maka mereka juga tidak boleh mendapatkan barang atau jasa dari peradaban."Tetapi seruan untuk memboikot impor minyak Rusia tidak hanya datang dari Zelenskyy—baik Demokrat maupun Republik di Kongres juga mengatakan mungkin sudah waktunya untuk melarang impor Rusia.Partai Republik dan Demokrat moderat sama-sama menyerukan peningkatan produksi energi Amerika, dengan anggota parlemen GOP mengkritik pemerintahan Biden karena menutup pipa minyak dan gas AS.Saat perang di Ukraina berkecamuk, orang Amerika mengalami harga gas tertinggi sejak krisis keuangan 2008, dengan harga gas nasional rata-rata mencapai $4 per galon.Biden menghabiskan sebagian besar tahun lalu dengan alasan perlunya menjauh dari bahan bakar fosil karena perubahan iklim adalah "ancaman terbesar" bagi negara itu, dan salah satu tindakan pertamanya adalah menutup pipa minyak Keystone XL. Sekarang, para kritikus mengecamnya dengan menunjuk peristiwa terkini sebagai bukti bahwa kemandirian energi itu penting.Zelenskyy, pada hari Senin, juga menyerukan, sekali lagi, zona larangan terbang di atas Ukraina, memohon kepada sekutu Barat, "Berapa banyak kematian dan kerugian yang masih diperlukan untuk mengamankan langit di atas Ukraina?""Apa perbedaan antara orang-orang damai di Kharkiv dan Mykolaiv dan mereka di Hamburg dan Wina? Kami sedang menunggu keputusan, membersihkan langit, baik dengan kekuatan yang Anda miliki atau Anda memberi kami pesawat tempur pertahanan anti-pesawat yang Anda miliki dan itu akan memberikan kekuatan yang dibutuhkan bagi kami," katanya.Zelenskyy mengatakan zona larangan terbang "bukan hanya untuk Ukraina tetapi juga untuk Anda sendiri, untuk membuktikan bahwa umat manusia akan menang secepat mungkin."Duta Besar Ukraina untuk AS Oksana Markarova mendukung pesan yang sama di "Fox News Sunday," sebagai tanggapan terhadap pemerintahan Biden yang menyatakan bahwa mereka tidak akan memberlakukan zona larangan terbang.Markarova mengingatkan bahwa Rusia menyerang Ukraina tanpa alasan, dan jika ini bisa terjadi pada Ukraina, itu bisa terjadi pada orang lain.[IT/AR]