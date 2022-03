Analis: Trump Dapat Menjerumuskan Amerika ke dalam Perang Saudara Kedua

IslamTimes - Amerika Serikat dapat menuju perang saudara kedua jika mantan Presiden Donald Trump dan para pengikutnya yang paling ekstremis tidak ikut serta dalam pemilihan AS mendatang, menurut seorang analis.

Beau Grosscup, profesor emeritus ilmu politik di California State University, memperingatkan masa depan Amerika bisa menjadi perang saudara kedua."Trump dan pengikut fasis Republiknya menghadirkan ancaman terbesar bagi sistem politik/ekonomi AS sejak awal Depresi Hebat," kata Grosscup dalam sebuah wawancara dengan Press TV, Selasa (8/3).Dia mengatakan Partai Republik Trump sedang mengejar "aturan plutokratis" di Amerika Serikat.Grosscup mengatakan militer AS pada akhirnya akan menentukan apakah Demokrat atau Republik merebut kekuasaan."Seperti biasa, di mana posisi militer AS akan menentukan tidak hanya apakah ada perang saudara, tetapi siapa yang akan menang" dalam pemilihan presiden AS mendatang.Grosscup mengatakan masa depan Amerika Serikat bergantung pada kemampuan Demokrat untuk mencalonkan diri di tingkat negara bagian atau menemukan cara untuk mendiskualifikasi kandidat Trump.Dia mengatakan di tingkat negara bagian Demokrat perlu menggembleng upaya massa/Partai Demokrat melawan upaya di Negara-negara yang didominasi Partai Republik untuk menekan suara dan meningkatkan kekuatan pejabat Negara untuk membatalkan pilihan pemilih sebelum dan setelah masa jabatan menengah 2022."Di tingkat Federal, untuk membuka persatuan Trump di Kongres," terserah Demokrat, katanya, menambahkan, "mereka yang bertanggung jawab atas upaya kudeta dan pemberontakan 6 Januari 2020 di Capitol Hill" harus dituntut secara hukum di pengadilan karena menghasut.Grosscup mengatakan upaya kudeta Trump masih berlanjut, "Dalam pikirannya menjadi Presiden lagi bisa menjadi satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk keluar dari penjara. Selain citra megah tempatnya di dunia, pada tingkat yang sangat dasar, itulah sebabnya begitu dia kalah dalam pemilihan, dia melakukan upaya untuk tetap berkuasa. Bahkan sebelum pemilihan, dia meragukan legitimasi pemilihan jika dia kalah."[IT/r]