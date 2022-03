AS Akan Menunjuk Qatar sebagai Sekutu Utama Non-NATO di tengah Krisis Energi yang Membayangi Eropa Timur

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengatakan dia berencana akan menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non-NATO, di tengah krisis energi yang membayangi di Eropa Timur dan pada saat ketegangan yang meningkat dengan Rusia terkait Ukraina.

Biden membuat pengumuman selama pertemuan dengan emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, di Kantor Oval di Gedung Putih pada hari Senin (7/3), menyebut Qatar sebagai "teman baik dan mitra yang dapat diandalkan."Biden mengatakan dia berencana akan segera memberi tahu Kongres AS tentang penunjukan, yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk menetapkan, sekutu non-NATO yang memiliki hubungan kerja strategis dengan militer AS."Qatar adalah teman baik dan mitra yang andal dan cakap. Dan saya memberi tahu Kongres bahwa saya akan menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non-NATO untuk mencerminkan pentingnya hubungan kita. Saya pikir itu sudah lama tertunda," kata presiden AS itu kepada wartawan, dengan emir duduk di sisinya.Status tersebut, yang akan memberi Doha hak istimewa ekonomi dan militer khusus dalam hubungannya dengan Washington, akan menjadikan Qatar sebagai negara kedua di kawasan Teluk Persia setelah Kuwait yang menjadi sekutu utama AS non-NATO.Al Thani menyambut baik janji Biden untuk menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non-NATO, dengan mengatakan keputusan itu mencerminkan kekuatan hubungan bilateral dan membuka "peluang kemitraan."Bertepatan dengan kunjungan Al Thani ke Washington, maskapai penerbangan milik negara Qatar Airways menempatkan pesanan sementara untuk lusinan jet penumpang dengan pabrikan AS Boeing.Biden memuji kesepakatan itu, yang katanya bernilai $20 miliar, dengan mengatakan, "[Ini] salah satu kesepakatan terbesar yang pernah dimiliki pesawat Boeing, dan itu akan mendukung puluhan ribu pekerjaan AS dengan gaji bagus di sini di Amerika."Kunjungan Emir Qatar ke Washington, yang pertama sejak pemerintahan Biden menjabat pada Januari 2021, terjadi di tengah krisis diplomatik dan militer di Eropa timur, di mana Washington menuduh Rusia merencanakan invasi ke Ukraina.Qatar adalah pemasok gas alam cair terbesar di dunia dan dapat mengalihkan pasokan ke Eropa jika konflik Ukraina mengganggu pengiriman gas Rusia ke benua itu.Pekan lalu, Gedung Putih mengatakan Biden akan membahas "memastikan stabilitas pasokan energi global" dengan emir Qatar ketika ketegangan meningkat antara Barat dan Rusia atas Ukraina.Negara-negara Barat menuduh Rusia mempersiapkan invasi ke Ukraina dengan mengumpulkan 100.000 tentara dan persenjataan di dekat perbatasan dengan negara itu. Menolak tuduhan itu, Moskow mengatakan penambahan pasukan bersifat defensif karena NATO telah meningkatkan aktivitasnya di dekat perbatasan Rusia.'Qatar bekerja untuk mendekatkan pandangan AS dan Iran'Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dilaporkan mengatakan pada hari Senin (7/3) bahwa Doha menggunakan saluran terbukanya dengan Washington dan Tehran untuk mendekatkan pandangan kedua belah pihak.Jaringan berita televisi Al Jazira Qatar melaporkan perkembangan tersebut dan mengatakan tindakan itu bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015.Sementara itu, diplomat top Qatar juga mengatakan membatasi masalah pasokan energi Eropa hanya untuk krisis Ukraina saat ini "tidak adil," menambahkan bahwa "masalah energi global bukan jangka pendek, melainkan mengambil tindakan kolektif untuk diselesaikan." [IT/r]