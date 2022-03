Lebih Banyak Perguruan Tinggi dan Universitas Kulit Hitam AS Menerima Ancaman Bom

IslamTimes - Beberapa perguruan tinggi dan universitas kulit hitam di Amerika Serikat menerima ancaman bom dan menutup kampus mereka pada hari Selasa (8/3), sehari setelah serangkaian ancaman serupa memaksa pembatalan kelas untuk hari itu di sekolah lain.

Howard University di Washington, University of the District of Columbia, Kentucky State, Xavier University of Louisiana dan Fort Valley State di Georgia termasuk di antara sekolah yang melaporkan menerima ancaman, menurut posting Twitter dan media lokal."Kampus saat ini dikunci. Mahasiswa residen tetap di asrama. Mahasiswa dan staf non-residensial TIDAK boleh melapor ke kampus sampai pemberitahuan lebih lanjut. Operasi kampus ditangguhkan untuk hari itu," kata Fort Valley State dalam sebuah Tweet.Howard memberikan semuanya pada Selasa (8/3) pagi setelah kampus menerima ancaman sekitar pukul 2:55 pagi, katanya di Twitter.Ketakutan akan bom datang setelah beberapa HBCU lain mengatakan kepada siswa dan staf pada hari Senin untuk berlindung di tempat dan membatalkan kelas untuk hari itu setelah ancaman serupa. Pihak berwenang mengatakan mereka tidak menemukan perangkat yang mencurigakan, yang memungkinkan sekolah dibuka kembali."FBI mengetahui rangkaian ancaman bom di seluruh negeri dan kami bekerja sama dengan mitra penegak hukum kami untuk mengatasi setiap potensi ancaman," kata FBI dalam sebuah pernyataan, Selasa. Ini mendorong anggota masyarakat untuk melaporkan sesuatu yang mencurigakan ke biro.Mahasiswa di Universitas Xavier di Louisiana disuruh tinggal di kamar asrama mereka sampai pemberitahuan lebih lanjut dan untuk memantau saluran universitas."PERINGATAN! XULA telah menerima ancaman bom & sedang bekerja dengan pihak berwenang. Kampus akan dibuka sampai jam 12 malam," kata sekolah itu dalam sebuah Tweet. [IT/r]