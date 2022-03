Narapidana Guantanamo, 'Pembajak 9/11 ke-20', Dipulangkan ke Arab Saudi

IslamTimes - Seorang warga negara Saudi yang dituduh sebagai calon pembajak ke-20 dalam serangan 9/11 telah dipulangkan ke negaranya setelah dua dekade ditahan di Teluk Guantanamo, Departemen Pertahanan AS mengatakan pada hari Senin (7/3).

Mohammad Mani Ahmad al-Qahtani, 46, dipindahkan ke negara asalnya setelah dewan peninjau memutuskan pada bulan Juni bahwa dia tidak lagi mewakili ancaman signifikan terhadap keamanan nasional AS."Amerika Serikat menghargai kesediaan Arab Saudi dan mitra lainnya untuk mendukung upaya AS yang sedang berlangsung menuju proses yang disengaja dan menyeluruh yang berfokus pada pengurangan populasi tahanan secara bertanggung jawab dan akhirnya penutupan fasilitas Teluk Guantanamo," kata pernyataan itu.Menurut profil tahanan Guantanamo, al-Qahtani dilatih oleh al-Qaeda dan gagal masuk ke AS sebulan sebelum serangan dan kemudian ditangkap oleh pasukan AS dan dikirim ke Guantanamo sehubungan dengan serangan 11 September.Dia mengalami pemukulan brutal, kurang tidur, dan kurungan isolasi yang diperpanjang yang menyebabkan penyakit mentalnya, menurut laporan.Tuduhan terhadap Qahtani telah dibatalkan lebih dari satu dekade lalu pada tahun 2008, tetapi dia dibiarkan mendekam di balik jeruji besi.Secara keseluruhan, 38 tahanan tetap berada di fasilitas penahanan yang terkenal itu. Dari mereka, 19 memenuhi syarat untuk dipindahkan, 7 memenuhi syarat untuk Dewan Peninjau Berkala, 10 terlibat dalam proses komisi militer dan dua tahanan telah dihukum dalam komisi militer. [IT/r]