Rusia Mengancam Akan Memotong Pasokan Gas Eropa jika Barat Melarang Impor Energi

IslamTimes - Rusia telah mengancam akan memotong pasokan minyaknya ke Eropa, setelah AS mendorong sekutu Eropanya untuk mempertimbangkan pelarangan impor minyak Rusia atas konflik militer yang sedang berlangsung di Ukraina.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan pada hari Selasa (8/3) bahwa setiap langkah untuk melarang pasokan gas negara itu akan menghasilkan harga minyak lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar $300 per barel."Penolakan minyak Rusia akan menyebabkan konsekuensi bencana bagi pasar global," katanya.Mengutip keputusan Jerman bulan lalu untuk menghentikan sertifikasi Nord Stream 2, Novak mengatakan Moskow memiliki “hak untuk mengambil keputusan yang cocok dan memberlakukan embargo pada pemompaan gas melalui pipa gas Nord Stream 1.”Dia mengatakan bahwa "akan memakan waktu bertahun-tahun" bagi Eropa untuk menemukan pengganti minyak Rusia. “Politisi Eropa perlu secara jujur ​​memperingatkan warga dan konsumen mereka tentang apa yang diharapkan,” tambahnya.Dua minggu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kampanye militer di Ukraina atas kekhawatiran tentang kegiatan militer NATO di dekat perbatasannya. Perang telah mengirim harga minyak ke level tertinggi sejak 2008 pada hari Selasa, dengan minyak mentah berjangka Brent mencapai setinggi $125,19 per barel.Analis di Bank of America juga mengatakan harga bisa mencapai $200 per barel jika sebagian besar ekspor Rusia dihentikan. [IT/r]